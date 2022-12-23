Программа НТВ на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 23.12.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Чувство собственности
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Неотложное дело
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 «Дороги будущего«. Научное расследование Сергея Малозёмова
12:00 ДедСад
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Пять минут тишины. Новые горизонты. 9-я - 12-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:45 Захар Прилепин. Уроки русского
02:15 Квартирный вопрос
03:05 Меч-2. Волчье логово
03:55 Меч-2. Симулянты
04:35 Их нравы!
В программе возможны изменения.