Программа НТВ на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 23.12.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Чувство собственности

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Неотложное дело

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 «Дороги будущего«. Научное расследование Сергея Малозёмова

12:00 ДедСад

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Пять минут тишины. Новые горизонты. 9-я - 12-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Захар Прилепин. Уроки русского

02:15 Квартирный вопрос

03:05 Меч-2. Волчье логово

03:55 Меч-2. Симулянты

04:35 Их нравы!



В программе возможны изменения.