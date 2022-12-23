Программа 5 канала на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 23.12.2022



05:00 Известия

05:40 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Без права на ошибку

11:15 Специалист. 1-я - 2-я серии

13:00 Известия

13:30 Специалист. 2-я - 6-я серии

17:30 Известия

18:00 Специалист. 6-я - 8-я серии

20:40 След. На безрыбье

21:25 След. Биоробот

22:20 След. Вселенная 26

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Крис Кельми. Замыкая круг

00:55 Великолепная пятёрка-5. Приложение

01:35 Великолепная пятёрка-2. Загадка бизнес-центра

02:15 Великолепная пятёрка-5. Высшая точка

02:50 Великолепная пятёрка-2. Дважды утопленник

03:30 Великолепная пятёрка-5. Абажур

04:10 Великолепная пятёрка-2. Горькое наследство

04:50 Великолепная пятёрка-5. Потоп



В программе возможны изменения.