Программа 5 канала на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 23.12.2022
05:00 Известия
05:40 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Без права на ошибку
11:15 Специалист. 1-я - 2-я серии
13:00 Известия
13:30 Специалист. 2-я - 6-я серии
17:30 Известия
18:00 Специалист. 6-я - 8-я серии
20:40 След. На безрыбье
21:25 След. Биоробот
22:20 След. Вселенная 26
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Крис Кельми. Замыкая круг
00:55 Великолепная пятёрка-5. Приложение
01:35 Великолепная пятёрка-2. Загадка бизнес-центра
02:15 Великолепная пятёрка-5. Высшая точка
02:50 Великолепная пятёрка-2. Дважды утопленник
03:30 Великолепная пятёрка-5. Абажур
04:10 Великолепная пятёрка-2. Горькое наследство
04:50 Великолепная пятёрка-5. Потоп
В программе возможны изменения.