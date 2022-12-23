Программа Домашний на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 23.12.2022
04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:15 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»
13:20 Порча. Шаловливые ручки
13:50 Знахарка
14:20 Верну любимого. Кто быстрее
14:55 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии
19:00 Чужой ребенок. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. «Тростинка». «Зов предков»
00:10 Знахарка
00:40 Верну любимого. Кто быстрее
01:10 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»
02:00 От ненависти до любви. 20-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
В программе возможны изменения.