Программа Домашний на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 23.12.2022



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:15 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»

13:20 Порча. Шаловливые ручки

13:50 Знахарка

14:20 Верну любимого. Кто быстрее

14:55 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии

19:00 Чужой ребенок. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. «Тростинка». «Зов предков»

00:10 Знахарка

00:40 Верну любимого. Кто быстрее

01:10 Понять. Простить. «Продолжение рода». «Предубеждение»

02:00 От ненависти до любви. 20-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В программе возможны изменения.