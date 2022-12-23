Программа ТНТ на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 23.12.2022



04:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 112-я серия

05:25 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 113-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

08:25 Звездная кухня. 15-я серия

09:00 Вызов. 10-я серия

10:05 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия

11:05 Однажды в России. Сезон 9. 225-я серия

12:00 Однажды в России. 232-я серия

13:00 Наша Russia. Дайджест. 1-я - 12-я серии

18:50 Наша Russia. Дайджест. 28-я серия

19:00 Наша Russia. Дайджест. 13-я серия

19:30 Наша Russia. Дайджест. 14-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 236-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 765-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 764-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 154-я серия

00:00 Такое кино. 432-я серия

00:35 Бриджит Джонс: Грани разумного

02:20 Импровизация. Сезон 4. 84-я серия

03:10 Импровизация. Сезон 4. 85-я серия

03:55 Comedy Баттл. 5-я серия

04:40 Comedy Баттл. 6-я серия



В программе возможны изменения.