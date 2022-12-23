Программа СТС на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 23.12.2022



04:45 6 кадров. Сезон 8. 16-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 18-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 8. 21-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 8. 22-я серия

06:00 Ералаш

07:00 Ералаш. Сезон 1. 293-я серия

07:05 Приключения Вуди и его друзей

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 11-я серия

11:10 Звёздные Войны. Скайуокер. Восход

14:00 Уральские пельмени. #бабушкиннубук

14:20 Уральские пельмени. #шершеляфамов

14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Д»

16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»

17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ы»

19:25 Уральские пельмени. География пельменей. Россия

21:00 Няньки

22:55 Игры с огнем

00:45 Миссия невыполнима: Племя изгоев

03:05 6 кадров. Сезон 8. 23-я - 28-я серии



В программе возможны изменения.