Программа СТС на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС 23.12.2022
04:45 6 кадров. Сезон 8. 16-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 18-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 8. 21-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 8. 22-я серия
06:00 Ералаш
07:00 Ералаш. Сезон 1. 293-я серия
07:05 Приключения Вуди и его друзей
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 11-я серия
11:10 Звёздные Войны. Скайуокер. Восход
14:00 Уральские пельмени. #бабушкиннубук
14:20 Уральские пельмени. #шершеляфамов
14:40 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Д»
16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»
17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ы»
19:25 Уральские пельмени. География пельменей. Россия
21:00 Няньки
22:55 Игры с огнем
00:45 Миссия невыполнима: Племя изгоев
03:05 6 кадров. Сезон 8. 23-я - 28-я серии
В программе возможны изменения.