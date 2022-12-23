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Программа Матч ТВ на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Матч ТВ на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Матч ТВ 23.12.2022

07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Лица страны. Беслан Мудранов
13:20 Ты в бане!
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Баскетбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Курск) - МБА (Москва). Прямой эфир
16:20 Новости
16:25 Все на Матч!
16:55 Что по спорту? Кемерово
17:25 Баскетбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. УГМК (Екатеринбург) - «НИКА» (Сыктывкар). Прямой эфир
19:20 Новости
19:25 Все на Матч!
20:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Сулейманов - И. Омаров. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
00:40 Лица страны. Беслан Мудранов
01:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Динамо» (Краснодар)
02:55 Новости
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - ЦСКА

В программе возможны изменения.









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