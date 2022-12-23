Программа Матч ТВ на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 23.12.2022



07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Лица страны. Беслан Мудранов

13:20 Ты в бане!

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Баскетбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Курск) - МБА (Москва). Прямой эфир

16:20 Новости

16:25 Все на Матч!

16:55 Что по спорту? Кемерово

17:25 Баскетбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. УГМК (Екатеринбург) - «НИКА» (Сыктывкар). Прямой эфир

19:20 Новости

19:25 Все на Матч!

20:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Сулейманов - И. Омаров. Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

00:40 Лица страны. Беслан Мудранов

01:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Динамо» (Краснодар)

02:55 Новости

03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - ЦСКА



В программе возможны изменения.