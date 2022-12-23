Программа Звезда на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 23.12.2022



04:40 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Вариант «Омега». 5-я серия

10:45 23 декабря - День дальней авиации ВКС России

11:20 Отряд особого назначения

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 22 минуты

15:00 Военные новости

15:05 22 минуты

15:25 Горячий снег

18:00 Новости дня

18:45 Путь к Победе

19:40 Классик

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:00 Трактир на Пятницкой

01:30 Ночной патруль

03:05 Ставка



В программе возможны изменения.