Программа Звезда на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 23.12.2022
04:40 Смерть шпионам. Крым. 5-я и 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Вариант «Омега». 5-я серия
10:45 23 декабря - День дальней авиации ВКС России
11:20 Отряд особого назначения
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 22 минуты
15:00 Военные новости
15:05 22 минуты
15:25 Горячий снег
18:00 Новости дня
18:45 Путь к Победе
19:40 Классик
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:00 Трактир на Пятницкой
01:30 Ночной патруль
03:05 Ставка
В программе возможны изменения.