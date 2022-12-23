Программа Культура на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 23.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Годунова

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Ава Гарднер

07:30 Новости культуры

07:35 Искатели. Загадочная смерть досточтимого мастера

08:25 Новости культуры

08:30 Забытое ремесло. Трубочист

08:45 Город над головой. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Девушка с характером

11:40 Открытая книга. Алексей Варламов. «Имя Розанова»

12:10 Цвет времени. Тициан

12:20 Талант. 4-я серия - «Главный конструктор»

13:35 Линия жизни. 95 лет со дня рождения Александра Ведерникова

14:30 Театральная летопись. Юбилей Ольги Антоновой. 2-я часть

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Боровичи (Новгородская область)

15:35 Энигма. Лука Пианка

16:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер

16:25 Длинный день Кольки Павлюкова

17:00 2022 год. Юбилейный концерт к 90-летию Владимира Федосеева

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»

20:50 Цвет времени. Караваджо

21:10 Линия жизни. Дмитрий Губерниев

22:05 Ненастье. 11-я серия

22:50 2 верник 2. Павел Чинарев и Елизавета Базыкина

23:40 Новости культуры

00:00 Сон в начале тумана

01:25 Искатели. «Русский Морган». Прерванная судьба

02:10 Цвет времени. Валентин Серов

02:25 «Бедная Лиза». «Про Ерша Ершовича»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.