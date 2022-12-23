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Программа Культура на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 23.12.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Годунова
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Ава Гарднер
07:30 Новости культуры
07:35 Искатели. Загадочная смерть досточтимого мастера
08:25 Новости культуры
08:30 Забытое ремесло. Трубочист
08:45 Город над головой. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Девушка с характером
11:40 Открытая книга. Алексей Варламов. «Имя Розанова»
12:10 Цвет времени. Тициан
12:20 Талант. 4-я серия - «Главный конструктор»
13:35 Линия жизни. 95 лет со дня рождения Александра Ведерникова
14:30 Театральная летопись. Юбилей Ольги Антоновой. 2-я часть
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Боровичи (Новгородская область)
15:35 Энигма. Лука Пианка
16:15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
16:25 Длинный день Кольки Павлюкова
17:00 2022 год. Юбилейный концерт к 90-летию Владимира Федосеева
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20:50 Цвет времени. Караваджо
21:10 Линия жизни. Дмитрий Губерниев
22:05 Ненастье. 11-я серия
22:50 2 верник 2. Павел Чинарев и Елизавета Базыкина
23:40 Новости культуры
00:00 Сон в начале тумана
01:25 Искатели. «Русский Морган». Прерванная судьба
02:10 Цвет времени. Валентин Серов
02:25 «Бедная Лиза». «Про Ерша Ершовича»
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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