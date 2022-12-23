Программа Пятница на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница 23.12.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
05:40 Пятница News. 233-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»
07:30 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»
08:40 На ножах. Сезон 2. 7-я серия - «Новогодний корпоратив»
09:40 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»
10:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 14-я серия
13:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 34-я серия
15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 33-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 7-я серия
20:50 Астерикс и Обеликс в Британии
23:00 Астерикс на Олимпийских играх
01:20 Пятница News. 235-я серия
01:50 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
02:50 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»
03:40 Пятница News. 234-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
В программе возможны изменения.