Программа Пятница на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 23.12.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

05:40 Пятница News. 233-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»

07:30 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»

08:40 На ножах. Сезон 2. 7-я серия - «Новогодний корпоратив»

09:40 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»

10:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 14-я серия

13:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 34-я серия

15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 33-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 7-я серия

20:50 Астерикс и Обеликс в Британии

23:00 Астерикс на Олимпийских играх

01:20 Пятница News. 235-я серия

01:50 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

02:50 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»

03:40 Пятница News. 234-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»



В программе возможны изменения.