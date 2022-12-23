Программа МИР на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 23 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 23.12.2022
05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:10 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Опасно для жизни!
21:30 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
23:10 Мексиканский вояж Степаныча
00:40 Ягуар
02:15 Наше кино. История большой любви
02:40 Весёлые ребята
04:10 Мультфильмы
В программе возможны изменения.