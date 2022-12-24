Программа передач, ТВ программа на 24 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на субботу 24 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 24.12.2022



1 канал



04:40 Наедине со всеми

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 «Бог войны. Укротители огня»

12:55 Видели видео?

15:00 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Пары. Произвольная программа. Прямой эфир

16:15 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период». Полуфинал

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:55 Эвита

02:25 Моя родословная

03:05 Наедине со всеми

04:30 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Крабовые палочки

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:35 Склифосовский. Сезон 7. 13-я - 16-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни ВИА

20:00 Вести

21:00 Народный артист

00:50 Провинциальная Мадонна

04:10 Сказки Рублёвского леса



ТВЦ



04:35 Документальный фильм

05:15 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой

05:50 Овраг. 1-я серия

06:37 Овраг. 2-я серия

07:25 Православная энциклопедия. Живут ли среди нас настоящие святые? Путешествие в Покров. Иконография «Страшного Суда». Продолжение беседы

07:50 Ва-банк

09:40 Ва-банк II, или Ответный удар

11:30 События

11:45 Верные друзья

13:35 Змеи и лестницы. 1-я серия

14:30 События

14:45 Змеи и лестницы. 2-я - 4-я серии

17:35 Слишком много любовников. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната Меган и Гарри

00:10 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис

00:55 Специальный репортаж. Обратная сила искусства

01:20 Хватит слухов! 70-я серия

01:45 Пьяная слава

02:25 Секс-бомбы со стажем

03:10 Месть брошенных жён

03:50 Молодые вдовы

04:30 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!



НТВ



04:35 Их нравы!

05:05 Спето в СССР

05:50 Бой с тенью-3: Последний раунд

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Афоня

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Секрет на миллион. Евгений Плющенко

22:30 «35 лет на льду». Ледовое шоу Евгения Плющенко

00:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

01:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «7Б»

02:30 Дачный ответ

03:25 Меч-2. Волчья квинта

04:10 Меч-2. Чёрная пятница

04:55 Их нравы!



5 канал



05:00 Великолепная пятёрка-5. Потоп

05:25 Великолепная пятёрка-2. Восток - дело тонкое

06:05 Акватория. Утопленник

06:45 Акватория. Метр квадратный

07:25 Акватория. Экологи

08:15 Акватория. Любовь зла

09:00 Светская хроника

10:10 Они потрясли мир. Евгений Леонов. Большое сердце артиста

10:55 Балабол. 1-я часть - «Паспортная история»

12:05 Балабол. 2-я часть - «Паспортная история»

13:10 Балабол. 1-я часть - «Спасибо, доктор!»

14:10 Балабол. 2-я часть - «Спасибо, доктор!»

15:15 Балабол. 1-я часть - «Фанат»

16:20 Балабол. 2-я часть - «Фанат»

17:20 Балабол. 1-я часть - «Обида»

18:25 Балабол. 2-я часть - «Обида»

19:30 След. Черноводье

20:20 След. Посланник мертвеца

21:15 След. Распутинские легенды

22:05 След. Закон Менделя

22:55 След. Очень дикая расправа

00:00 Известия. Главное

01:05 Балабол. 1-я часть - «Паспортная история»

01:55 Балабол. 2-я часть - «Паспортная история»

02:40 Балабол. 1-я часть - «Спасибо, доктор!»

03:25 Балабол. 2-я часть - «Спасибо, доктор!»

04:10 Балабол. 1-я часть - «Фанат»



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

06:30 Предсказания 2.2. 1-я серия

07:15 Одна ложь на двоих. 1-я - 4-я серии

11:10 Возвращение. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 85-я - 88-я серии

22:20 Вторая первая любовь. 1-я - 4-я серии

01:55 Возвращение. 1-я - 4-я серии

04:55 Нотариус. 17-я и 18-я серии



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 6-я серия

05:30 Открытый микрофон. 1-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

09:00 Модные игры. Сезон 2. 19-я серия

09:30 Звездная кухня. 16-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 230-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия

12:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия

12:55 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия

14:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия

14:40 Экстрасенсы ведут расследование. 100-я серия

16:15 Экстрасенсы ведут расследование. 102-я серия

17:50 Новая битва экстрасенсов. 15-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 16-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 41-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 55-я серия

00:00 Новые танцы. Сезон 2. 40-я серия

01:55 Импровизация. Сезон 4. 86-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия

03:30 Comedy Баттл. 7-я серия

04:15 Comedy Баттл. 8-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 8. 28-я - 30-я серии

06:00 Ералаш. Сезон 1. 281-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики. Сила трения

06:20 Фиксики. Дверной звонок

06:25 Мешок яблок

06:45 Три кота

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Игра в доктора

07:00 Три кота

07:10 Три кота. Поход в магазин

07:15 Три кота. Космическое путешествие

07:20 Три кота. Снежные скульптуры

07:25 Три кота. Снежные горки

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

07:45 Отель у овечек. А где чемодан

07:50 Отель у овечек

07:55 Отель у овечек. Спортивные хлопоты

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Нам бы снега

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Твой ход, Лекс

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей».. «Е»

09:00 ПроСТО кухня. 241-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ы»

10:20 Два хвоста

11:45 Миньоны

13:35 Гадкий я

15:25 Гадкий я-2

17:25 Гадкий я-3

19:10 Финник

21:00 Тайная жизнь домашних животных-2

22:40 Ассасин. Битва миров

01:15 Миссия невыполнима: Последствия

03:40 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия



Матч ТВ



05:00 Вид сверху

05:30 Футбол на все времена

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:20 Биатлон. Кубок Содружества. Суперспринт. Мужчины. Прямой эфир

11:35 Все на Матч!

11:55 Биатлон. Кубок Содружества. Суперспринт. Женщины. Прямой эфир

13:10 Биатлон. Кубок Содружества. Суперспринт. Мужчины. Финал. Прямой эфир

14:05 Все на Матч!

14:25 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Суперспринт. Женщины. Финал. Прямой эфир

15:20 Матч! Парад

16:00 Новости

16:05 Все на Матч!

16:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) - «Факел» (Новый Уренгой). Прямой эфир

18:50 Все на Матч!

19:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. КПРФ (Москва) - «Сибиряк» (Новосибирск). Прямой эфир

21:55 Новости

22:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород)

02:55 Новости

03:00 «Реал» Мадрид. Кубок №12»



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Новейшее оружие СВО

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Военные преступления ВСУ

18:00 РЭД

20:00 Рэд 2

22:20 Опасный свидетель

00:10 Девушка с татуировкой дракона

03:00 Солдаты фортуны

04:35 Тайны Чапман



Звезда



03:05 Ставка

05:45 «Юнга со шхуны «Колумб»

07:00 Ледяная внучка

08:00 Новости дня

08:15 Ледяная внучка

08:35 Усатый нянь

10:00 Зигзаг удачи

11:45 Легенды музыки. Новогодние хиты

12:10 Легенды кино. Александр Белявский

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт

15:35 Война миров. Битва калибров. Советская артиллерия против немецкой

16:30 Военная приемка. След в истории. Суворов. Штурм Измаила

17:35 Рысь

18:00 Новости дня

18:30 Рысь

20:05 22 минуты

21:35 Классик

23:20 Без правил. 1-я - 4-я серии

02:25 Свинарка и пастух

03:50 Зигзаг удачи



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Константин Фофанов «После Голгофы»

07:05 «Жадный богач«. «Остров капитанов»

07:40 Повод

09:50 Передвижники. Константин Коровин

10:20 Соломенная шляпка

12:30 Эрмитаж. Рокуэлл Кент и американская коллекция Эрмитажа

13:00 Животные защищаются! Костюм имеет значение

13:50 Космический рейс. Навстречу Солнцу

14:30 Рассказы из русской истории

16:15 Репортажи из будущего. Путешествие к центру Земли

17:00 Опасный возраст

18:25 Юбилейный концерт к 85-летию Эдуарда Артемьева

20:45 Ребро Адама

22:00 Агора

23:00 Мешок без дна

00:45 Животные защищаются! Костюм имеет значение

01:35 Искатели. Сибирский поход Александра Македонского

02:20 Мультфильмы. «Брэк!». «Выкрутасы». «Брак»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 234-я серия

05:20 Белка и Стрелка: Карибская тайна

06:40 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

07:20 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 7-я серия - «Чита»

10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 8-я серия - «Хабаровск»

11:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

13:20 Астерикс и Обеликс в Британии

15:30 Астерикс на Олимпийских играх

18:00 Пятый элемент

20:30 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор«

22:50 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 7-я серия

00:40 Добро пожаловать в джунгли

02:10 Пятница News. 234-я серия

02:40 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

03:40 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

04:20 Пятница News. 234-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

08:10 Вокруг мира

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Финист - Ясный сокол

11:35 Зита и Гита

14:20 Формула любви

16:00 Новости

16:15 Двенадцать стульев

18:30 Новости

18:45 Двенадцать стульев

19:35 Француз

21:35 Zолушка

23:15 Тариф Новогодний

00:40 Красотки

02:10 Наше кино. История большой любви

02:35 Девушка спешит на свидание

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















Программа ТНТ на 23 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа ТНТ на 20 декабря 2022, телепрограмма на весь день Программа ТНТ на 17 декабря 2022, во сколько Битва экстрасенсов Программа передач, ТВ программа на 17 декабря 2022 Программа ТНТ на 16 декабря 2022, телепрограмма на весь день



