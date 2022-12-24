Программа передач, ТВ программа на 24 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 24 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 24.12.2022
1 канал
04:40 Наедине со всеми
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Бог войны. Укротители огня»
12:55 Видели видео?
15:00 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Пары. Произвольная программа. Прямой эфир
16:15 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период». Полуфинал
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:55 Эвита
02:25 Моя родословная
03:05 Наедине со всеми
04:30 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Крабовые палочки
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Склифосовский. Сезон 7. 13-я - 16-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни ВИА
20:00 Вести
21:00 Народный артист
00:50 Провинциальная Мадонна
04:10 Сказки Рублёвского леса
ТВЦ
04:35 Документальный фильм
05:15 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой
05:50 Овраг. 1-я серия
06:37 Овраг. 2-я серия
07:25 Православная энциклопедия. Живут ли среди нас настоящие святые? Путешествие в Покров. Иконография «Страшного Суда». Продолжение беседы
07:50 Ва-банк
09:40 Ва-банк II, или Ответный удар
11:30 События
11:45 Верные друзья
13:35 Змеи и лестницы. 1-я серия
14:30 События
14:45 Змеи и лестницы. 2-я - 4-я серии
17:35 Слишком много любовников. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната Меган и Гарри
00:10 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
00:55 Специальный репортаж. Обратная сила искусства
01:20 Хватит слухов! 70-я серия
01:45 Пьяная слава
02:25 Секс-бомбы со стажем
03:10 Месть брошенных жён
03:50 Молодые вдовы
04:30 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!
НТВ
04:35 Их нравы!
05:05 Спето в СССР
05:50 Бой с тенью-3: Последний раунд
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Афоня
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Секрет на миллион. Евгений Плющенко
22:30 «35 лет на льду». Ледовое шоу Евгения Плющенко
00:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
01:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «7Б»
02:30 Дачный ответ
03:25 Меч-2. Волчья квинта
04:10 Меч-2. Чёрная пятница
04:55 Их нравы!
5 канал
05:00 Великолепная пятёрка-5. Потоп
05:25 Великолепная пятёрка-2. Восток - дело тонкое
06:05 Акватория. Утопленник
06:45 Акватория. Метр квадратный
07:25 Акватория. Экологи
08:15 Акватория. Любовь зла
09:00 Светская хроника
10:10 Они потрясли мир. Евгений Леонов. Большое сердце артиста
10:55 Балабол. 1-я часть - «Паспортная история»
12:05 Балабол. 2-я часть - «Паспортная история»
13:10 Балабол. 1-я часть - «Спасибо, доктор!»
14:10 Балабол. 2-я часть - «Спасибо, доктор!»
15:15 Балабол. 1-я часть - «Фанат»
16:20 Балабол. 2-я часть - «Фанат»
17:20 Балабол. 1-я часть - «Обида»
18:25 Балабол. 2-я часть - «Обида»
19:30 След. Черноводье
20:20 След. Посланник мертвеца
21:15 След. Распутинские легенды
22:05 След. Закон Менделя
22:55 След. Очень дикая расправа
00:00 Известия. Главное
01:05 Балабол. 1-я часть - «Паспортная история»
01:55 Балабол. 2-я часть - «Паспортная история»
02:40 Балабол. 1-я часть - «Спасибо, доктор!»
03:25 Балабол. 2-я часть - «Спасибо, доктор!»
04:10 Балабол. 1-я часть - «Фанат»
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 Предсказания 2.2. 1-я серия
07:15 Одна ложь на двоих. 1-я - 4-я серии
11:10 Возвращение. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 85-я - 88-я серии
22:20 Вторая первая любовь. 1-я - 4-я серии
01:55 Возвращение. 1-я - 4-я серии
04:55 Нотариус. 17-я и 18-я серии
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 6-я серия
05:30 Открытый микрофон. 1-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия
07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
09:00 Модные игры. Сезон 2. 19-я серия
09:30 Звездная кухня. 16-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 230-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия
12:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия
12:55 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия
14:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия
14:40 Экстрасенсы ведут расследование. 100-я серия
16:15 Экстрасенсы ведут расследование. 102-я серия
17:50 Новая битва экстрасенсов. 15-я серия
19:30 Новая битва экстрасенсов. 16-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 41-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 55-я серия
00:00 Новые танцы. Сезон 2. 40-я серия
01:55 Импровизация. Сезон 4. 86-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия
03:30 Comedy Баттл. 7-я серия
04:15 Comedy Баттл. 8-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 8. 28-я - 30-я серии
06:00 Ералаш. Сезон 1. 281-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики. Сила трения
06:20 Фиксики. Дверной звонок
06:25 Мешок яблок
06:45 Три кота
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Игра в доктора
07:00 Три кота
07:10 Три кота. Поход в магазин
07:15 Три кота. Космическое путешествие
07:20 Три кота. Снежные скульптуры
07:25 Три кота. Снежные горки
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
07:45 Отель у овечек. А где чемодан
07:50 Отель у овечек
07:55 Отель у овечек. Спортивные хлопоты
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Нам бы снега
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Твой ход, Лекс
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей».. «Е»
09:00 ПроСТО кухня. 241-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ы»
10:20 Два хвоста
11:45 Миньоны
13:35 Гадкий я
15:25 Гадкий я-2
17:25 Гадкий я-3
19:10 Финник
21:00 Тайная жизнь домашних животных-2
22:40 Ассасин. Битва миров
01:15 Миссия невыполнима: Последствия
03:40 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия
Матч ТВ
05:00 Вид сверху
05:30 Футбол на все времена
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:20 Биатлон. Кубок Содружества. Суперспринт. Мужчины. Прямой эфир
11:35 Все на Матч!
11:55 Биатлон. Кубок Содружества. Суперспринт. Женщины. Прямой эфир
13:10 Биатлон. Кубок Содружества. Суперспринт. Мужчины. Финал. Прямой эфир
14:05 Все на Матч!
14:25 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Суперспринт. Женщины. Финал. Прямой эфир
15:20 Матч! Парад
16:00 Новости
16:05 Все на Матч!
16:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) - «Факел» (Новый Уренгой). Прямой эфир
18:50 Все на Матч!
19:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. КПРФ (Москва) - «Сибиряк» (Новосибирск). Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород)
02:55 Новости
03:00 «Реал» Мадрид. Кубок №12»
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Новейшее оружие СВО
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Военные преступления ВСУ
18:00 РЭД
20:00 Рэд 2
22:20 Опасный свидетель
00:10 Девушка с татуировкой дракона
03:00 Солдаты фортуны
04:35 Тайны Чапман
Звезда
03:05 Ставка
05:45 «Юнга со шхуны «Колумб»
07:00 Ледяная внучка
08:00 Новости дня
08:15 Ледяная внучка
08:35 Усатый нянь
10:00 Зигзаг удачи
11:45 Легенды музыки. Новогодние хиты
12:10 Легенды кино. Александр Белявский
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт
15:35 Война миров. Битва калибров. Советская артиллерия против немецкой
16:30 Военная приемка. След в истории. Суворов. Штурм Измаила
17:35 Рысь
18:00 Новости дня
18:30 Рысь
20:05 22 минуты
21:35 Классик
23:20 Без правил. 1-я - 4-я серии
02:25 Свинарка и пастух
03:50 Зигзаг удачи
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Константин Фофанов «После Голгофы»
07:05 «Жадный богач«. «Остров капитанов»
07:40 Повод
09:50 Передвижники. Константин Коровин
10:20 Соломенная шляпка
12:30 Эрмитаж. Рокуэлл Кент и американская коллекция Эрмитажа
13:00 Животные защищаются! Костюм имеет значение
13:50 Космический рейс. Навстречу Солнцу
14:30 Рассказы из русской истории
16:15 Репортажи из будущего. Путешествие к центру Земли
17:00 Опасный возраст
18:25 Юбилейный концерт к 85-летию Эдуарда Артемьева
20:45 Ребро Адама
22:00 Агора
23:00 Мешок без дна
00:45 Животные защищаются! Костюм имеет значение
01:35 Искатели. Сибирский поход Александра Македонского
02:20 Мультфильмы. «Брэк!». «Выкрутасы». «Брак»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 234-я серия
05:20 Белка и Стрелка: Карибская тайна
06:40 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
07:20 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 7-я серия - «Чита»
10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 8-я серия - «Хабаровск»
11:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
13:20 Астерикс и Обеликс в Британии
15:30 Астерикс на Олимпийских играх
18:00 Пятый элемент
20:30 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор«
22:50 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 7-я серия
00:40 Добро пожаловать в джунгли
02:10 Пятница News. 234-я серия
02:40 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
03:40 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
04:20 Пятница News. 234-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:10 Вокруг мира
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Финист - Ясный сокол
11:35 Зита и Гита
14:20 Формула любви
16:00 Новости
16:15 Двенадцать стульев
18:30 Новости
18:45 Двенадцать стульев
19:35 Француз
21:35 Zолушка
23:15 Тариф Новогодний
00:40 Красотки
02:10 Наше кино. История большой любви
02:35 Девушка спешит на свидание
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.