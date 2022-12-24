Программа 1 канала на 24 декабря 2022, во сколько Чемпионат России по фигурному катанию

Телепрограмма 1 канала на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 24.12.2022
04:40 Наедине со всеми
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Бог войны. Укротители огня»
12:55 Видели видео?
15:00 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Пары. Произвольная программа. Прямой эфир
16:15 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период». Полуфинал
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
23:55 Эвита
02:25 Моя родословная
03:05 Наедине со всеми
04:30 Россия от края до края
В программе возможны изменения.