Программа 1 канала на 24 декабря 2022, во сколько Чемпионат России по фигурному катанию

Телепрограмма 1 канала на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 24.12.2022



04:40 Наедине со всеми

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 «Бог войны. Укротители огня»

12:55 Видели видео?

15:00 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Пары. Произвольная программа. Прямой эфир

16:15 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период». Полуфинал

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

23:55 Эвита

02:25 Моя родословная

03:05 Наедине со всеми

04:30 Россия от края до края



В программе возможны изменения.