Программа Россия 1 на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 на 24.12.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Крабовые палочки
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Склифосовский. Сезон 7. 13-я - 16-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни ВИА
20:00 Вести
21:00 Народный артист
00:50 Провинциальная Мадонна
04:10 Сказки Рублёвского леса
В программе возможны изменения.