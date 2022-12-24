Программа Россия 1 на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на 24.12.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Крабовые палочки

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:35 Склифосовский. Сезон 7. 13-я - 16-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни ВИА

20:00 Вести

21:00 Народный артист

00:50 Провинциальная Мадонна

04:10 Сказки Рублёвского леса



В программе возможны изменения.