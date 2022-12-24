Программа ТВЦ на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 24.12.2022
04:35 Документальный фильм
05:15 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой
05:50 Овраг. 1-я серия
06:37 Овраг. 2-я серия
07:25 Православная энциклопедия. Живут ли среди нас настоящие святые? Путешествие в Покров. Иконография «Страшного Суда». Продолжение беседы
07:50 Ва-банк
09:40 Ва-банк II, или Ответный удар
11:30 События
11:45 Верные друзья
13:35 Змеи и лестницы. 1-я серия
14:30 События
14:45 Змеи и лестницы. 2-я - 4-я серии
17:35 Слишком много любовников. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната Меган и Гарри
00:10 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис
00:55 Специальный репортаж. Обратная сила искусства
01:20 Хватит слухов! 70-я серия
01:45 Пьяная слава
02:25 Секс-бомбы со стажем
03:10 Месть брошенных жён
03:50 Молодые вдовы
04:30 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!
В программе возможны изменения.