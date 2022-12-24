Программа ТВЦ на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 24.12.2022



04:35 Документальный фильм

05:15 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой

05:50 Овраг. 1-я серия

06:37 Овраг. 2-я серия

07:25 Православная энциклопедия. Живут ли среди нас настоящие святые? Путешествие в Покров. Иконография «Страшного Суда». Продолжение беседы

07:50 Ва-банк

09:40 Ва-банк II, или Ответный удар

11:30 События

11:45 Верные друзья

13:35 Змеи и лестницы. 1-я серия

14:30 События

14:45 Змеи и лестницы. 2-я - 4-я серии

17:35 Слишком много любовников. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната Меган и Гарри

00:10 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис

00:55 Специальный репортаж. Обратная сила искусства

01:20 Хватит слухов! 70-я серия

01:45 Пьяная слава

02:25 Секс-бомбы со стажем

03:10 Месть брошенных жён

03:50 Молодые вдовы

04:30 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!



В программе возможны изменения.