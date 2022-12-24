Программа НТВ на 24 декабря 2022, во сколько Ледовое шоу Евгения Плющенко

Телепрограмма НТВ на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 24.12.2022



04:35 Их нравы!

05:05 Спето в СССР

05:50 Бой с тенью-3: Последний раунд

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Афоня

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Секрет на миллион. Евгений Плющенко

22:30 «35 лет на льду». Ледовое шоу Евгения Плющенко

00:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

01:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «7Б»

02:30 Дачный ответ

03:25 Меч-2. Волчья квинта

04:10 Меч-2. Чёрная пятница

04:55 Их нравы!



В программе возможны изменения.