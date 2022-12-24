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Программа НТВ на 24 декабря 2022, во сколько Ледовое шоу Евгения Плющенко



Телепрограмма НТВ на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач НТВ 24.12.2022

04:35 Их нравы!
05:05 Спето в СССР
05:50 Бой с тенью-3: Последний раунд
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Афоня
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Секрет на миллион. Евгений Плющенко
22:30 «35 лет на льду». Ледовое шоу Евгения Плющенко
00:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
01:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «7Б»
02:30 Дачный ответ
03:25 Меч-2. Волчья квинта
04:10 Меч-2. Чёрная пятница
04:55 Их нравы!

В программе возможны изменения.









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