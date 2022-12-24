Программа 5 канала на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 24.12.2022
05:00 Великолепная пятёрка-5. Потоп
05:25 Великолепная пятёрка-2. Восток - дело тонкое
06:05 Акватория. Утопленник
06:45 Акватория. Метр квадратный
07:25 Акватория. Экологи
08:15 Акватория. Любовь зла
09:00 Светская хроника
10:10 Они потрясли мир. Евгений Леонов. Большое сердце артиста
10:55 Балабол. 1-я часть - «Паспортная история»
12:05 Балабол. 2-я часть - «Паспортная история»
13:10 Балабол. 1-я часть - «Спасибо, доктор!»
14:10 Балабол. 2-я часть - «Спасибо, доктор!»
15:15 Балабол. 1-я часть - «Фанат»
16:20 Балабол. 2-я часть - «Фанат»
17:20 Балабол. 1-я часть - «Обида»
18:25 Балабол. 2-я часть - «Обида»
19:30 След. Черноводье
20:20 След. Посланник мертвеца
21:15 След. Распутинские легенды
22:05 След. Закон Менделя
22:55 След. Очень дикая расправа
00:00 Известия. Главное
01:05 Балабол. 1-я часть - «Паспортная история»
01:55 Балабол. 2-я часть - «Паспортная история»
02:40 Балабол. 1-я часть - «Спасибо, доктор!»
03:25 Балабол. 2-я часть - «Спасибо, доктор!»
04:10 Балабол. 1-я часть - «Фанат»
В программе возможны изменения.