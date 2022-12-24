Программа Домашний на 24 декабря 2022, во сколько сериал Ветреный

Телепрограмма Домашний на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 24.12.2022
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 Предсказания 2.2. 1-я серия
07:15 Одна ложь на двоих. 1-я - 4-я серии
11:10 Возвращение. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 85-я - 88-я серии
22:20 Вторая первая любовь. 1-я - 4-я серии
01:55 Возвращение. 1-я - 4-я серии
04:55 Нотариус. 17-я и 18-я серии
В программе возможны изменения.