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Программа ТНТ на 24 декабря 2022, во сколько Битва экстрасенсов



Телепрограмма ТНТ на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТНТ 24.12.2022

04:40 Comedy Баттл. 6-я серия
05:30 Открытый микрофон. 1-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия
07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
09:00 Модные игры. Сезон 2. 19-я серия
09:30 Звездная кухня. 16-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 230-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия
12:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия
12:55 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия
14:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия
14:40 Экстрасенсы ведут расследование. 100-я серия
16:15 Экстрасенсы ведут расследование. 102-я серия
17:50 Новая битва экстрасенсов. 15-я серия
19:30 Новая битва экстрасенсов. 16-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 41-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 55-я серия
00:00 Новые танцы. Сезон 2. 40-я серия
01:55 Импровизация. Сезон 4. 86-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия
03:30 Comedy Баттл. 7-я серия
04:15 Comedy Баттл. 8-я серия

В программе возможны изменения.









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