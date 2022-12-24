Программа ТНТ на 24 декабря 2022, во сколько Битва экстрасенсов

Телепрограмма ТНТ на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 24.12.2022



04:40 Comedy Баттл. 6-я серия

05:30 Открытый микрофон. 1-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

07:40 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

09:00 Модные игры. Сезон 2. 19-я серия

09:30 Звездная кухня. 16-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 230-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 9. 229-я серия

12:00 Однажды в России. Сезон 9. 228-я серия

12:55 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия

14:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия

14:40 Экстрасенсы ведут расследование. 100-я серия

16:15 Экстрасенсы ведут расследование. 102-я серия

17:50 Новая битва экстрасенсов. 15-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 16-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 41-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 55-я серия

00:00 Новые танцы. Сезон 2. 40-я серия

01:55 Импровизация. Сезон 4. 86-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 87-я серия

03:30 Comedy Баттл. 7-я серия

04:15 Comedy Баттл. 8-я серия



В программе возможны изменения.