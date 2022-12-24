Программа СТС на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС 24.12.2022
04:55 6 кадров. Сезон 8. 28-я - 30-я серии
06:00 Ералаш. Сезон 1. 281-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики. Сила трения
06:20 Фиксики. Дверной звонок
06:25 Мешок яблок
06:45 Три кота
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Игра в доктора
07:00 Три кота
07:10 Три кота. Поход в магазин
07:15 Три кота. Космическое путешествие
07:20 Три кота. Снежные скульптуры
07:25 Три кота. Снежные горки
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
07:45 Отель у овечек. А где чемодан
07:50 Отель у овечек
07:55 Отель у овечек. Спортивные хлопоты
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Нам бы снега
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Твой ход, Лекс
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей».. «Е»
09:00 ПроСТО кухня. 241-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ы»
10:20 Два хвоста
11:45 Миньоны
13:35 Гадкий я
15:25 Гадкий я-2
17:25 Гадкий я-3
19:10 Финник
21:00 Тайная жизнь домашних животных-2
22:40 Ассасин. Битва миров
01:15 Миссия невыполнима: Последствия
03:40 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия
В программе возможны изменения.