Программа СТС на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 24.12.2022



04:55 6 кадров. Сезон 8. 28-я - 30-я серии

06:00 Ералаш. Сезон 1. 281-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики. Сила трения

06:20 Фиксики. Дверной звонок

06:25 Мешок яблок

06:45 Три кота

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Игра в доктора

07:00 Три кота

07:10 Три кота. Поход в магазин

07:15 Три кота. Космическое путешествие

07:20 Три кота. Снежные скульптуры

07:25 Три кота. Снежные горки

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

07:45 Отель у овечек. А где чемодан

07:50 Отель у овечек

07:55 Отель у овечек. Спортивные хлопоты

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Нам бы снега

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Твой ход, Лекс

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей».. «Е»

09:00 ПроСТО кухня. 241-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ы»

10:20 Два хвоста

11:45 Миньоны

13:35 Гадкий я

15:25 Гадкий я-2

17:25 Гадкий я-3

19:10 Финник

21:00 Тайная жизнь домашних животных-2

22:40 Ассасин. Битва миров

01:15 Миссия невыполнима: Последствия

03:40 6 кадров. Сезон 8. 42-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 8. 40-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия



В программе возможны изменения.