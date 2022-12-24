Программа Матч ТВ на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 24.12.2022



05:00 Вид сверху

05:30 Футбол на все времена

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:20 Биатлон. Кубок Содружества. Суперспринт. Мужчины. Прямой эфир

11:35 Все на Матч!

11:55 Биатлон. Кубок Содружества. Суперспринт. Женщины. Прямой эфир

13:10 Биатлон. Кубок Содружества. Суперспринт. Мужчины. Финал. Прямой эфир

14:05 Все на Матч!

14:25 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Суперспринт. Женщины. Финал. Прямой эфир

15:20 Матч! Парад

16:00 Новости

16:05 Все на Матч!

16:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) - «Факел» (Новый Уренгой). Прямой эфир

18:50 Все на Матч!

19:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. КПРФ (Москва) - «Сибиряк» (Новосибирск). Прямой эфир

21:55 Новости

22:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир

00:30 Все на Матч!

01:00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород)

02:55 Новости

03:00 «Реал» Мадрид. Кубок №12»



В программе возможны изменения.