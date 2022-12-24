Программа Матч ТВ на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 24.12.2022
05:00 Вид сверху
05:30 Футбол на все времена
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:20 Биатлон. Кубок Содружества. Суперспринт. Мужчины. Прямой эфир
11:35 Все на Матч!
11:55 Биатлон. Кубок Содружества. Суперспринт. Женщины. Прямой эфир
13:10 Биатлон. Кубок Содружества. Суперспринт. Мужчины. Финал. Прямой эфир
14:05 Все на Матч!
14:25 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Суперспринт. Женщины. Финал. Прямой эфир
15:20 Матч! Парад
16:00 Новости
16:05 Все на Матч!
16:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) - «Факел» (Новый Уренгой). Прямой эфир
18:50 Все на Матч!
19:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. КПРФ (Москва) - «Сибиряк» (Новосибирск). Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. Прямой эфир
00:30 Все на Матч!
01:00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород)
02:55 Новости
03:00 «Реал» Мадрид. Кубок №12»
В программе возможны изменения.