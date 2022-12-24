Программа РЕН ТВ на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ 24.12.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Новейшее оружие СВО

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Военные преступления ВСУ

18:00 РЭД

20:00 Рэд 2

22:20 Опасный свидетель

00:10 Девушка с татуировкой дракона

03:00 Солдаты фортуны

04:35 Тайны Чапман



В программе возможны изменения.