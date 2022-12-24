Программа РЕН ТВ на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач РЕН ТВ 24.12.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Новейшее оружие СВО
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Военные преступления ВСУ
18:00 РЭД
20:00 Рэд 2
22:20 Опасный свидетель
00:10 Девушка с татуировкой дракона
03:00 Солдаты фортуны
04:35 Тайны Чапман
В программе возможны изменения.