Программа Звезда на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 24.12.2022
03:05 Ставка
05:45 «Юнга со шхуны «Колумб»
07:00 Ледяная внучка
08:00 Новости дня
08:15 Ледяная внучка
08:35 Усатый нянь
10:00 Зигзаг удачи
11:45 Легенды музыки. Новогодние хиты
12:10 Легенды кино. Александр Белявский
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт
15:35 Война миров. Битва калибров. Советская артиллерия против немецкой
16:30 Военная приемка. След в истории. Суворов. Штурм Измаила
17:35 Рысь
18:00 Новости дня
18:30 Рысь
20:05 22 минуты
21:35 Классик
23:20 Без правил. 1-я - 4-я серии
02:25 Свинарка и пастух
03:50 Зигзаг удачи
В программе возможны изменения.