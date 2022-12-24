Программа Звезда на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 24.12.2022



03:05 Ставка

05:45 «Юнга со шхуны «Колумб»

07:00 Ледяная внучка

08:00 Новости дня

08:15 Ледяная внучка

08:35 Усатый нянь

10:00 Зигзаг удачи

11:45 Легенды музыки. Новогодние хиты

12:10 Легенды кино. Александр Белявский

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт

15:35 Война миров. Битва калибров. Советская артиллерия против немецкой

16:30 Военная приемка. След в истории. Суворов. Штурм Измаила

17:35 Рысь

18:00 Новости дня

18:30 Рысь

20:05 22 минуты

21:35 Классик

23:20 Без правил. 1-я - 4-я серии

02:25 Свинарка и пастух

03:50 Зигзаг удачи



В программе возможны изменения.