Программа Культура на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 24.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Константин Фофанов «После Голгофы»

07:05 «Жадный богач«. «Остров капитанов»

07:40 Повод

09:50 Передвижники. Константин Коровин

10:20 Соломенная шляпка

12:30 Эрмитаж. Рокуэлл Кент и американская коллекция Эрмитажа

13:00 Животные защищаются! Костюм имеет значение

13:50 Космический рейс. Навстречу Солнцу

14:30 Рассказы из русской истории

16:15 Репортажи из будущего. Путешествие к центру Земли

17:00 Опасный возраст

18:25 Юбилейный концерт к 85-летию Эдуарда Артемьева

20:45 Ребро Адама

22:00 Агора

23:00 Мешок без дна

00:45 Животные защищаются! Костюм имеет значение

01:35 Искатели. Сибирский поход Александра Македонского

02:20 Мультфильмы. «Брэк!». «Выкрутасы». «Брак»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.