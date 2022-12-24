Программа Культура на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 24.12.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Константин Фофанов «После Голгофы»
07:05 «Жадный богач«. «Остров капитанов»
07:40 Повод
09:50 Передвижники. Константин Коровин
10:20 Соломенная шляпка
12:30 Эрмитаж. Рокуэлл Кент и американская коллекция Эрмитажа
13:00 Животные защищаются! Костюм имеет значение
13:50 Космический рейс. Навстречу Солнцу
14:30 Рассказы из русской истории
16:15 Репортажи из будущего. Путешествие к центру Земли
17:00 Опасный возраст
18:25 Юбилейный концерт к 85-летию Эдуарда Артемьева
20:45 Ребро Адама
22:00 Агора
23:00 Мешок без дна
00:45 Животные защищаются! Костюм имеет значение
01:35 Искатели. Сибирский поход Александра Македонского
02:20 Мультфильмы. «Брэк!». «Выкрутасы». «Брак»
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.