Программа Пятница на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница 24.12.2022
05:00 Пятница News. 234-я серия
05:20 Белка и Стрелка: Карибская тайна
06:40 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
07:20 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 7-я серия - «Чита»
10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 8-я серия - «Хабаровск»
11:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
13:20 Астерикс и Обеликс в Британии
15:30 Астерикс на Олимпийских играх
18:00 Пятый элемент
20:30 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор«
22:50 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 7-я серия
00:40 Добро пожаловать в джунгли
02:10 Пятница News. 234-я серия
02:40 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
03:40 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
04:20 Пятница News. 234-я серия
В программе возможны изменения.