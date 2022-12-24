Программа Пятница на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 24.12.2022



05:00 Пятница News. 234-я серия

05:20 Белка и Стрелка: Карибская тайна

06:40 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

07:20 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 7-я серия - «Чита»

10:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 8-я серия - «Хабаровск»

11:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

13:20 Астерикс и Обеликс в Британии

15:30 Астерикс на Олимпийских играх

18:00 Пятый элемент

20:30 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор«

22:50 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 7-я серия

00:40 Добро пожаловать в джунгли

02:10 Пятница News. 234-я серия

02:40 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

03:40 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

04:20 Пятница News. 234-я серия



В программе возможны изменения.