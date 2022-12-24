Программа МИР на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 24.12.2022



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

08:10 Вокруг мира

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Финист - Ясный сокол

11:35 Зита и Гита

14:20 Формула любви

16:00 Новости

16:15 Двенадцать стульев

18:30 Новости

18:45 Двенадцать стульев

19:35 Француз

21:35 Zолушка

23:15 Тариф Новогодний

00:40 Красотки

02:10 Наше кино. История большой любви

02:35 Девушка спешит на свидание

03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе возможны изменения.