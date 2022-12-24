Программа МИР на 24 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 24 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 24.12.2022
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
08:10 Вокруг мира
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Финист - Ясный сокол
11:35 Зита и Гита
14:20 Формула любви
16:00 Новости
16:15 Двенадцать стульев
18:30 Новости
18:45 Двенадцать стульев
19:35 Француз
21:35 Zолушка
23:15 Тариф Новогодний
00:40 Красотки
02:10 Наше кино. История большой любви
02:35 Девушка спешит на свидание
03:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе возможны изменения.