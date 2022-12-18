Программа передач, ТВ программа на 25 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 25 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 25.12.2022
1 канал
05:00 Егерь
06:00 Новости
06:10 Егерь
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Вологда
11:10 «Повара на колесах«
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:35 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Показательные выступления
16:05 Мэри Поппинс, до свидания!
18:50 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон«
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Финал года
00:20 Романовы. 8-я серия - «Александр III, Николай II»
01:20 Моя родословная
02:10 Наедине со всеми
03:40 Россия от края до края
Россия 1
04:10 Сказки Рублёвского леса
05:52 Перерыв в вещании
06:15 Китайский Новый год
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 И в счастье и в беде
16:00 Вести
17:00 Песни от всей души
19:00 Вести недели
21:30 Москва. Кремль. Путин
22:00 Красный проект. К 100-летию СССР
00:10 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Ольга Курлаева
ТВЦ
04:30 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!
05:10 Обложка. Красавцы и чудовища
05:35 Петровка, 38
05:50 Дама Треф. 1-я серия
06:35 Дама Треф. 2-я серия
07:25 Верные друзья
09:10 Здоровый смысл
09:45 «Женская логика. Нарочно не придумаешь». Юмористический концерт
10:45 Ищите женщину. 1-я серия
11:30 События
11:45 Ищите женщину. 2-я серия
13:55 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех в любую погоду». Юмористический концерт
16:05 Я счастливая
17:50 Тень дракона. 1-я - 4-я серии
21:25 Сердце не обманет, сердце не предаст. 1-я - 4-я серии
00:40 События
00:55 Ва-банк
02:30 Ва-банк II, или Ответный удар
04:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
04:10 Юмористический концерт
НТВ
04:55 Их нравы!
05:15 Инспектор Купер 2. «Битва за «Арсенал», 1-я и 2-я серии
06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3
23:30 «Главный бой». Прямая трансляция
02:10 Ярость. «Случайный пассажир», 1-я и 2-я серии
03:30 Ярость. «Дезертир», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Банда
5 канал
05:00 Одессит. 1-я - 4-я серии
07:50 Настоятель
09:40 Настоятель-2
11:35 Условный мент-4. Тачка на прокачку
12:25 Условный мент-4. Свои не помогут
13:20 Условный мент-4. Доходное место
14:20 Условный мент-4. Аварийная ситуация
15:15 Условный мент-4. Неуловимый мститель
16:10 Условный мент-4. Судьба барабанщика
17:05 Условный мент-4. Две Марины
18:00 Условный мент-4. Букет проблем
18:55 След. Сложное решение
19:30 След. Благородное животное
20:20 След. Холодное солнце
21:10 След. Добрые самаритяне
21:55 След. Заманчивое предложение
22:40 След. Пример
23:30 След. Фартовый случай
00:15 След. Сытый голодного не разумеет
01:05 След. Запах смерти
01:35 След. Эко-убийство
02:10 Море. Горы. Керамзит. 1-я - 4-я серии
Домашний
04:55 Нотариус. 17-я и 18-я серии
06:30 6 кадров
06:35 Вторая первая любовь. 1-я - 4-я серии
10:30 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии
14:35 Чужой ребенок. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Ветреный. 89-я - 92-я серии
22:20 Одна ложь на двоих. 1-я - 4-я серии
01:45 Возвращение. 5-я - 8-я серии
04:45 Нотариус. 19-я и 20-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 3-я серия
05:50 Открытый микрофон. 4-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия
07:00 Поцелуй на удачу
09:00 Перезагрузка. 536-я серия
09:30 Жуки. Сезон 3. 38-я - 45-я серии
13:35 Форсаж-4
15:45 Форсаж-5
18:15 Морской бой
21:00 Концерты. 9-я серия
22:00 Концерты. 8-я серия
23:00 Прожарка. Сезон 3. 16-я серия - «Иван Абрамов»
00:00 Новые танцы. Сезон 2. 41-я серия
01:55 Импровизация. Сезон 4. 88-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 89-я серия
03:30 Comedy Баттл. 9-я серия
04:15 Comedy Баттл. 10-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 8. 45-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 8. 52-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 282-я серия
06:05 Фиксики. Помогатор
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики. Гирлянда
06:25 Дед Мороз и лето
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Говорящая птица
06:55 Три кота. Домик на дереве
07:00 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой
07:05 Три кота. Выставка динозавров
07:10 Три кота. Путешествие на поезде
07:15 Три кота. Загадочная находка
07:20 Три кота. Снежный домик
07:25 Три кота. Снежная битва
07:30 Царевны. Зима в Дивногорье
07:40 Царевны. День Снегурии
07:50 Царевны. Ледяной плен
07:55 Уральские пельмени. География пельменей. Россия
09:00 Рогов+. 26-я серия
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Д»
10:05 Финник
12:00 Детектив Финник. 1-я - 8-я серии
13:05 Игры с огнем
15:00 Няньки
16:55 Моя ужасная няня
18:55 Моя ужасная няня-2
21:00 Лысый нянька. Спецзадание
23:00 Маска. Танцы. 12-я серия
01:00 Маска. Танцы. 13-я серия
02:45 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия
03:05 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 5. 45-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 8. 74-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия
Матч ТВ
05:00 Что по спорту? Кемерово
05:30 Территория спорта
06:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - А. Кошкин
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:20 Приключения Рекса
10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
11:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12:50 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямой эфир
16:00 Новости
16:05 Все на Матч!
16:55 Баскетбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал. Прямой эфир
18:50 Все на Матч!
19:55 Здесь был Тимур
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:30 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
01:00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал
02:55 Новости
03:00 С мячом в Британию
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Противостояние
14:30 Медальон
16:00 Человек-паук: Возвращение домой
18:30 Человек-паук: Вдали от дома
21:00 Бесконечность
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
03:50 Зигзаг удачи
05:15 Военный врач Николай Бурденко. Война длиною в жизнь
05:55 Отряд особого назначения
07:10 Горячий снег
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №124
11:30 Код доступа
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Наумов
13:00 Специальный репортаж
13:35 Москва - фронту
14:00 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Холодная война. Битва экономик. 1-я - 4-я серии
22:50 Сделано в СССР
23:00 Фетисов
23:45 По данным уголовного розыска...
01:05 Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга
01:50 Война и мир театра Российской Армии
03:05 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я и 2-я серии
04:45 Смерть шпионам. Ударная волна. 3-я и 4-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Чарльз Диккенс. «Рождественская песнь»
07:05 Мультфильмы. «Сказка о рыбаке и рыбке». «Необыкновенный матч». «Старые знакомые». «Волк и семеро козлят»
08:30 Опасный возраст
09:55 Тайны старого чердака. Академия
10:25 Ребро Адама
11:45 Музей Мирового океана. Власть Воды
12:30 Невский ковчег. Теория невозможного. Анатолий Кони
13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король»
13:45 Космический рейс. Притяжение Юпитера
14:25 Я - Альберто Сорди
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Инновационное развитие и технологический суверенитет
17:10 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно
17:25 Пешком... Москва органная
17:55 История в шифрах
18:35 Романтика романса. Кинороманс
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Соломенная шляпка
22:20 Шедевры мирового музыкального театра. Станислав Ли, Дарья Терехова, Дмитрий Никаноров в опере Дж. Россини «Севильский цирюльник». Постановка Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Дирижёр Тимур Зангиев. 2022 год
00:55 Я - Альберто Сорди
02:45 Русские напевы
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
06:10 Пятница News. 235-я серия
06:40 Вовка и зима в тридевятом царстве
06:45 Умка на елке
06:50 Чебурашка. Секрет праздника
07:00 Приключения Паддингтона-2
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 8-я серия - «Хабаровск»
10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 9-я серия - «Владивосток»
11:10 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
13:30 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
15:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
18:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
20:10 Адский шеф. Сезон 1. 19-я серия
22:50 Теперь я Босс! Сезон 8. 4-я серия - «Фастфуд»
00:00 Короче
02:30 Пятница News. 235-я серия
02:50 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»
03:40 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»
04:30 Пятница News. 235-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:45 Мультфильмы
08:05 Финист - Ясный сокол
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Опасно для жизни!
11:50 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
13:30 Сердца трех. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:15 Сердца трех. 3-я - 5-я серии
18:30 Вместе
19:30 Зита и Гита
22:20 Формула любви
00:00 Вместе
01:00 Мексиканский вояж Степаныча
02:20 Наше кино. История большой любви
02:45 Музыкальная история
04:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.