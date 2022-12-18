Программа передач, ТВ программа на 25 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на воскресенье 25 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 25.12.2022



1 канал



05:00 Егерь

06:00 Новости

06:10 Егерь

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Вологда

11:10 «Повара на колесах«

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:35 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Показательные выступления

16:05 Мэри Поппинс, до свидания!

18:50 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон«

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Финал года

00:20 Романовы. 8-я серия - «Александр III, Николай II»

01:20 Моя родословная

02:10 Наедине со всеми

03:40 Россия от края до края



Россия 1



04:10 Сказки Рублёвского леса

05:52 Перерыв в вещании

06:15 Китайский Новый год

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 И в счастье и в беде

16:00 Вести

17:00 Песни от всей души

19:00 Вести недели

21:30 Москва. Кремль. Путин

22:00 Красный проект. К 100-летию СССР

00:10 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Ольга Курлаева



ТВЦ



04:30 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!

05:10 Обложка. Красавцы и чудовища

05:35 Петровка, 38

05:50 Дама Треф. 1-я серия

06:35 Дама Треф. 2-я серия

07:25 Верные друзья

09:10 Здоровый смысл

09:45 «Женская логика. Нарочно не придумаешь». Юмористический концерт

10:45 Ищите женщину. 1-я серия

11:30 События

11:45 Ищите женщину. 2-я серия

13:55 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех в любую погоду». Юмористический концерт

16:05 Я счастливая

17:50 Тень дракона. 1-я - 4-я серии

21:25 Сердце не обманет, сердце не предаст. 1-я - 4-я серии

00:40 События

00:55 Ва-банк

02:30 Ва-банк II, или Ответный удар

04:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

04:10 Юмористический концерт



НТВ



04:55 Их нравы!

05:15 Инспектор Купер 2. «Битва за «Арсенал», 1-я и 2-я серии

06:45 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3

23:30 «Главный бой». Прямая трансляция

02:10 Ярость. «Случайный пассажир», 1-я и 2-я серии

03:30 Ярость. «Дезертир», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Банда



5 канал



05:00 Одессит. 1-я - 4-я серии

07:50 Настоятель

09:40 Настоятель-2

11:35 Условный мент-4. Тачка на прокачку

12:25 Условный мент-4. Свои не помогут

13:20 Условный мент-4. Доходное место

14:20 Условный мент-4. Аварийная ситуация

15:15 Условный мент-4. Неуловимый мститель

16:10 Условный мент-4. Судьба барабанщика

17:05 Условный мент-4. Две Марины

18:00 Условный мент-4. Букет проблем

18:55 След. Сложное решение

19:30 След. Благородное животное

20:20 След. Холодное солнце

21:10 След. Добрые самаритяне

21:55 След. Заманчивое предложение

22:40 След. Пример

23:30 След. Фартовый случай

00:15 След. Сытый голодного не разумеет

01:05 След. Запах смерти

01:35 След. Эко-убийство

02:10 Море. Горы. Керамзит. 1-я - 4-я серии



Домашний



04:55 Нотариус. 17-я и 18-я серии

06:30 6 кадров

06:35 Вторая первая любовь. 1-я - 4-я серии

10:30 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии

14:35 Чужой ребенок. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 89-я - 92-я серии

22:20 Одна ложь на двоих. 1-я - 4-я серии

01:45 Возвращение. 5-я - 8-я серии

04:45 Нотариус. 19-я и 20-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 3-я серия

05:50 Открытый микрофон. 4-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия

07:00 Поцелуй на удачу

09:00 Перезагрузка. 536-я серия

09:30 Жуки. Сезон 3. 38-я - 45-я серии

13:35 Форсаж-4

15:45 Форсаж-5

18:15 Морской бой

21:00 Концерты. 9-я серия

22:00 Концерты. 8-я серия

23:00 Прожарка. Сезон 3. 16-я серия - «Иван Абрамов»

00:00 Новые танцы. Сезон 2. 41-я серия

01:55 Импровизация. Сезон 4. 88-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 89-я серия

03:30 Comedy Баттл. 9-я серия

04:15 Comedy Баттл. 10-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 8. 41-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 8. 45-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия

05:55 6 кадров. Сезон 8. 52-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 282-я серия

06:05 Фиксики. Помогатор

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики. Гирлянда

06:25 Дед Мороз и лето

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Говорящая птица

06:55 Три кота. Домик на дереве

07:00 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой

07:05 Три кота. Выставка динозавров

07:10 Три кота. Путешествие на поезде

07:15 Три кота. Загадочная находка

07:20 Три кота. Снежный домик

07:25 Три кота. Снежная битва

07:30 Царевны. Зима в Дивногорье

07:40 Царевны. День Снегурии

07:50 Царевны. Ледяной плен

07:55 Уральские пельмени. География пельменей. Россия

09:00 Рогов+. 26-я серия

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Д»

10:05 Финник

12:00 Детектив Финник. 1-я - 8-я серии

13:05 Игры с огнем

15:00 Няньки

16:55 Моя ужасная няня

18:55 Моя ужасная няня-2

21:00 Лысый нянька. Спецзадание

23:00 Маска. Танцы. 12-я серия

01:00 Маска. Танцы. 13-я серия

02:45 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия

03:05 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия

03:25 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 5. 45-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 8. 74-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия



Матч ТВ



05:00 Что по спорту? Кемерово

05:30 Территория спорта

06:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - А. Кошкин

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:20 Приключения Рекса

10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

11:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

12:50 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямой эфир

16:00 Новости

16:05 Все на Матч!

16:55 Баскетбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал. Прямой эфир

18:50 Все на Матч!

19:55 Здесь был Тимур

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:30 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал

02:55 Новости

03:00 С мячом в Британию



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Противостояние

14:30 Медальон

16:00 Человек-паук: Возвращение домой

18:30 Человек-паук: Вдали от дома

21:00 Бесконечность

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



03:50 Зигзаг удачи

05:15 Военный врач Николай Бурденко. Война длиною в жизнь

05:55 Отряд особого назначения

07:10 Горячий снег

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №124

11:30 Код доступа

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Наумов

13:00 Специальный репортаж

13:35 Москва - фронту

14:00 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Холодная война. Битва экономик. 1-я - 4-я серии

22:50 Сделано в СССР

23:00 Фетисов

23:45 По данным уголовного розыска...

01:05 Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга

01:50 Война и мир театра Российской Армии

03:05 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я и 2-я серии

04:45 Смерть шпионам. Ударная волна. 3-я и 4-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Чарльз Диккенс. «Рождественская песнь»

07:05 Мультфильмы. «Сказка о рыбаке и рыбке». «Необыкновенный матч». «Старые знакомые». «Волк и семеро козлят»

08:30 Опасный возраст

09:55 Тайны старого чердака. Академия

10:25 Ребро Адама

11:45 Музей Мирового океана. Власть Воды

12:30 Невский ковчег. Теория невозможного. Анатолий Кони

13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король»

13:45 Космический рейс. Притяжение Юпитера

14:25 Я - Альберто Сорди

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Инновационное развитие и технологический суверенитет

17:10 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно

17:25 Пешком... Москва органная

17:55 История в шифрах

18:35 Романтика романса. Кинороманс

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Соломенная шляпка

22:20 Шедевры мирового музыкального театра. Станислав Ли, Дарья Терехова, Дмитрий Никаноров в опере Дж. Россини «Севильский цирюльник». Постановка Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Дирижёр Тимур Зангиев. 2022 год

00:55 Я - Альберто Сорди

02:45 Русские напевы

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

06:10 Пятница News. 235-я серия

06:40 Вовка и зима в тридевятом царстве

06:45 Умка на елке

06:50 Чебурашка. Секрет праздника

07:00 Приключения Паддингтона-2

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 8-я серия - «Хабаровск»

10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 9-я серия - «Владивосток»

11:10 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

13:30 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

15:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

18:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

20:10 Адский шеф. Сезон 1. 19-я серия

22:50 Теперь я Босс! Сезон 8. 4-я серия - «Фастфуд»

00:00 Короче

02:30 Пятница News. 235-я серия

02:50 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»

03:40 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»

04:30 Пятница News. 235-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:45 Мультфильмы

08:05 Финист - Ясный сокол

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Опасно для жизни!

11:50 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди

13:30 Сердца трех. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:15 Сердца трех. 3-я - 5-я серии

18:30 Вместе

19:30 Зита и Гита

22:20 Формула любви

00:00 Вместе

01:00 Мексиканский вояж Степаныча

02:20 Наше кино. История большой любви

02:45 Музыкальная история

04:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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