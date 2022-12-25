Программа 1 канала на 25 декабря 2022, во сколько показательные выступления по фигурному катанию

Телепрограмма 1 канала на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 25.12.2022



05:00 Егерь

06:00 Новости

06:10 Егерь

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Вологда

11:10 «Повара на колесах«

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:35 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Показательные выступления

16:05 Мэри Поппинс, до свидания!

18:50 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон«

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Финал года

00:20 Романовы. 8-я серия - «Александр III, Николай II»

01:20 Моя родословная

02:10 Наедине со всеми

03:40 Россия от края до края



В программе возможны изменения.