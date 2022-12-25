Программа 1 канала на 25 декабря 2022, во сколько показательные выступления по фигурному катанию

Телепрограмма 1 канала на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 25.12.2022
05:00 Егерь
06:00 Новости
06:10 Егерь
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Вологда
11:10 «Повара на колесах«
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:35 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Показательные выступления
16:05 Мэри Поппинс, до свидания!
18:50 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон«
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Финал года
00:20 Романовы. 8-я серия - «Александр III, Николай II»
01:20 Моя родословная
02:10 Наедине со всеми
03:40 Россия от края до края
В программе возможны изменения.