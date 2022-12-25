Программа Россия 1 на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на 25.12.2022



04:10 Сказки Рублёвского леса

05:52 Перерыв в вещании

06:15 Китайский Новый год

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 И в счастье и в беде

16:00 Вести

17:00 Песни от всей души

19:00 Вести недели

21:30 Москва. Кремль. Путин

22:00 Красный проект. К 100-летию СССР

00:10 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Ольга Курлаева



В программе возможны изменения.