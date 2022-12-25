Программа Россия 1 на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 на 25.12.2022
04:10 Сказки Рублёвского леса
05:52 Перерыв в вещании
06:15 Китайский Новый год
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 И в счастье и в беде
16:00 Вести
17:00 Песни от всей души
19:00 Вести недели
21:30 Москва. Кремль. Путин
22:00 Красный проект. К 100-летию СССР
00:10 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Ольга Курлаева
В программе возможны изменения.