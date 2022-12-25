Программа ТВЦ на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 25.12.2022
04:30 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!
05:10 Обложка. Красавцы и чудовища
05:35 Петровка, 38
05:50 Дама Треф. 1-я серия
06:35 Дама Треф. 2-я серия
07:25 Верные друзья
09:10 Здоровый смысл
09:45 «Женская логика. Нарочно не придумаешь». Юмористический концерт
10:45 Ищите женщину. 1-я серия
11:30 События
11:45 Ищите женщину. 2-я серия
13:55 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех в любую погоду». Юмористический концерт
16:05 Я счастливая
17:50 Тень дракона. 1-я - 4-я серии
21:25 Сердце не обманет, сердце не предаст. 1-я - 4-я серии
00:40 События
00:55 Ва-банк
02:30 Ва-банк II, или Ответный удар
04:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
04:10 Юмористический концерт
В программе возможны изменения.