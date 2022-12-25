Программа ТВЦ на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 25.12.2022



04:30 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!

05:10 Обложка. Красавцы и чудовища

05:35 Петровка, 38

05:50 Дама Треф. 1-я серия

06:35 Дама Треф. 2-я серия

07:25 Верные друзья

09:10 Здоровый смысл

09:45 «Женская логика. Нарочно не придумаешь». Юмористический концерт

10:45 Ищите женщину. 1-я серия

11:30 События

11:45 Ищите женщину. 2-я серия

13:55 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех в любую погоду». Юмористический концерт

16:05 Я счастливая

17:50 Тень дракона. 1-я - 4-я серии

21:25 Сердце не обманет, сердце не предаст. 1-я - 4-я серии

00:40 События

00:55 Ва-банк

02:30 Ва-банк II, или Ответный удар

04:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

04:10 Юмористический концерт



В программе возможны изменения.