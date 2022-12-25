Программа 5 канала на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 25.12.2022



05:00 Одессит. 1-я - 4-я серии

07:50 Настоятель

09:40 Настоятель-2

11:35 Условный мент-4. Тачка на прокачку

12:25 Условный мент-4. Свои не помогут

13:20 Условный мент-4. Доходное место

14:20 Условный мент-4. Аварийная ситуация

15:15 Условный мент-4. Неуловимый мститель

16:10 Условный мент-4. Судьба барабанщика

17:05 Условный мент-4. Две Марины

18:00 Условный мент-4. Букет проблем

18:55 След. Сложное решение

19:30 След. Благородное животное

20:20 След. Холодное солнце

21:10 След. Добрые самаритяне

21:55 След. Заманчивое предложение

22:40 След. Пример

23:30 След. Фартовый случай

00:15 След. Сытый голодного не разумеет

01:05 След. Запах смерти

01:35 След. Эко-убийство

02:10 Море. Горы. Керамзит. 1-я - 4-я серии



В программе возможны изменения.