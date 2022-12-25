Программа 5 канала на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 25.12.2022
05:00 Одессит. 1-я - 4-я серии
07:50 Настоятель
09:40 Настоятель-2
11:35 Условный мент-4. Тачка на прокачку
12:25 Условный мент-4. Свои не помогут
13:20 Условный мент-4. Доходное место
14:20 Условный мент-4. Аварийная ситуация
15:15 Условный мент-4. Неуловимый мститель
16:10 Условный мент-4. Судьба барабанщика
17:05 Условный мент-4. Две Марины
18:00 Условный мент-4. Букет проблем
18:55 След. Сложное решение
19:30 След. Благородное животное
20:20 След. Холодное солнце
21:10 След. Добрые самаритяне
21:55 След. Заманчивое предложение
22:40 След. Пример
23:30 След. Фартовый случай
00:15 След. Сытый голодного не разумеет
01:05 След. Запах смерти
01:35 След. Эко-убийство
02:10 Море. Горы. Керамзит. 1-я - 4-я серии
В программе возможны изменения.