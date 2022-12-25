Программа Домашний на 25 декабря 2022, во сколько сериал Ветреный

Телепрограмма Домашний на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 25.12.2022



04:55 Нотариус. 17-я и 18-я серии

06:30 6 кадров

06:35 Вторая первая любовь. 1-я - 4-я серии

10:30 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии

14:35 Чужой ребенок. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 89-я - 92-я серии

22:20 Одна ложь на двоих. 1-я - 4-я серии

01:45 Возвращение. 5-я - 8-я серии

04:45 Нотариус. 19-я и 20-я серии



В программе возможны изменения.