Программа ТНТ на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТНТ 25.12.2022
05:00 Открытый микрофон. 3-я серия
05:50 Открытый микрофон. 4-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия
07:00 Поцелуй на удачу
09:00 Перезагрузка. 536-я серия
09:30 Жуки. Сезон 3. 38-я - 45-я серии
13:35 Форсаж-4
15:45 Форсаж-5
18:15 Морской бой
21:00 Концерты. 9-я серия
22:00 Концерты. 8-я серия
23:00 Прожарка. Сезон 3. 16-я серия - «Иван Абрамов»
00:00 Новые танцы. Сезон 2. 41-я серия
01:55 Импровизация. Сезон 4. 88-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 89-я серия
03:30 Comedy Баттл. 9-я серия
04:15 Comedy Баттл. 10-я серия
В программе возможны изменения.