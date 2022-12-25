Программа ТНТ на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 25.12.2022



05:00 Открытый микрофон. 3-я серия

05:50 Открытый микрофон. 4-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия

07:00 Поцелуй на удачу

09:00 Перезагрузка. 536-я серия

09:30 Жуки. Сезон 3. 38-я - 45-я серии

13:35 Форсаж-4

15:45 Форсаж-5

18:15 Морской бой

21:00 Концерты. 9-я серия

22:00 Концерты. 8-я серия

23:00 Прожарка. Сезон 3. 16-я серия - «Иван Абрамов»

00:00 Новые танцы. Сезон 2. 41-я серия

01:55 Импровизация. Сезон 4. 88-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 89-я серия

03:30 Comedy Баттл. 9-я серия

04:15 Comedy Баттл. 10-я серия



В программе возможны изменения.