Программа Матч ТВ на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 25.12.2022
05:00 Что по спорту? Кемерово
05:30 Территория спорта
06:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - А. Кошкин
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:20 Приключения Рекса
10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
11:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12:50 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямой эфир
16:00 Новости
16:05 Все на Матч!
16:55 Баскетбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал. Прямой эфир
18:50 Все на Матч!
19:55 Здесь был Тимур
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:30 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
01:00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал
02:55 Новости
03:00 С мячом в Британию
В программе возможны изменения.