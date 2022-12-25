Программа Матч ТВ на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 25.12.2022



05:00 Что по спорту? Кемерово

05:30 Территория спорта

06:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - А. Кошкин

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:20 Приключения Рекса

10:40 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

11:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

12:50 Биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

13:55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Прямой эфир

16:00 Новости

16:05 Все на Матч!

16:55 Баскетбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал. Прямой эфир

18:50 Все на Матч!

19:55 Здесь был Тимур

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:30 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал

02:55 Новости

03:00 С мячом в Британию



В программе возможны изменения.