Программа РЕН ТВ на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ 25.12.2022



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Противостояние

14:30 Медальон

16:00 Человек-паук: Возвращение домой

18:30 Человек-паук: Вдали от дома

21:00 Бесконечность

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



В программе возможны изменения.