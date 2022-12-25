Программа Звезда на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 25.12.2022



03:50 Зигзаг удачи

05:15 Военный врач Николай Бурденко. Война длиною в жизнь

05:55 Отряд особого назначения

07:10 Горячий снег

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №124

11:30 Код доступа

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Наумов

13:00 Специальный репортаж

13:35 Москва - фронту

14:00 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Холодная война. Битва экономик. 1-я - 4-я серии

22:50 Сделано в СССР

23:00 Фетисов

23:45 По данным уголовного розыска...

01:05 Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга

01:50 Война и мир театра Российской Армии

03:05 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я и 2-я серии

04:45 Смерть шпионам. Ударная волна. 3-я и 4-я серии



В программе возможны изменения.