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Программа Звезда на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Звезда на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Звезда 25.12.2022

03:50 Зигзаг удачи
05:15 Военный врач Николай Бурденко. Война длиною в жизнь
05:55 Отряд особого назначения
07:10 Горячий снег
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №124
11:30 Код доступа
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Наумов
13:00 Специальный репортаж
13:35 Москва - фронту
14:00 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Холодная война. Битва экономик. 1-я - 4-я серии
22:50 Сделано в СССР
23:00 Фетисов
23:45 По данным уголовного розыска...
01:05 Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга
01:50 Война и мир театра Российской Армии
03:05 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я и 2-я серии
04:45 Смерть шпионам. Ударная волна. 3-я и 4-я серии

В программе возможны изменения.









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