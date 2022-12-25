Программа Культура на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 25.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Чарльз Диккенс. «Рождественская песнь»

07:05 Мультфильмы. «Сказка о рыбаке и рыбке». «Необыкновенный матч». «Старые знакомые». «Волк и семеро козлят»

08:30 Опасный возраст

09:55 Тайны старого чердака. Академия

10:25 Ребро Адама

11:45 Музей Мирового океана. Власть Воды

12:30 Невский ковчег. Теория невозможного. Анатолий Кони

13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король»

13:45 Космический рейс. Притяжение Юпитера

14:25 Я - Альберто Сорди

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Инновационное развитие и технологический суверенитет

17:10 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно

17:25 Пешком... Москва органная

17:55 История в шифрах

18:35 Романтика романса. Кинороманс

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Соломенная шляпка

22:20 Шедевры мирового музыкального театра. Станислав Ли, Дарья Терехова, Дмитрий Никаноров в опере Дж. Россини «Севильский цирюльник». Постановка Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Дирижёр Тимур Зангиев. 2022 год

00:55 Я - Альберто Сорди

02:45 Русские напевы

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.