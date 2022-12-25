Программа Культура на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 25.12.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Чарльз Диккенс. «Рождественская песнь»
07:05 Мультфильмы. «Сказка о рыбаке и рыбке». «Необыкновенный матч». «Старые знакомые». «Волк и семеро козлят»
08:30 Опасный возраст
09:55 Тайны старого чердака. Академия
10:25 Ребро Адама
11:45 Музей Мирового океана. Власть Воды
12:30 Невский ковчег. Теория невозможного. Анатолий Кони
13:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Щелкунчик и Мышиный король»
13:45 Космический рейс. Притяжение Юпитера
14:25 Я - Альберто Сорди
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Инновационное развитие и технологический суверенитет
17:10 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно
17:25 Пешком... Москва органная
17:55 История в шифрах
18:35 Романтика романса. Кинороманс
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Соломенная шляпка
22:20 Шедевры мирового музыкального театра. Станислав Ли, Дарья Терехова, Дмитрий Никаноров в опере Дж. Россини «Севильский цирюльник». Постановка Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Дирижёр Тимур Зангиев. 2022 год
00:55 Я - Альберто Сорди
02:45 Русские напевы
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.