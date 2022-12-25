Программа Пятница на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 25.12.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

06:10 Пятница News. 235-я серия

06:40 Вовка и зима в тридевятом царстве

06:45 Умка на елке

06:50 Чебурашка. Секрет праздника

07:00 Приключения Паддингтона-2

09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 8-я серия - «Хабаровск»

10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 9-я серия - «Владивосток»

11:10 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

13:30 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

15:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

18:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

20:10 Адский шеф. Сезон 1. 19-я серия

22:50 Теперь я Босс! Сезон 8. 4-я серия - «Фастфуд»

00:00 Короче

02:30 Пятница News. 235-я серия

02:50 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»

03:40 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»

04:30 Пятница News. 235-я серия



В программе возможны изменения.