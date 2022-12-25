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Программа Пятница на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Пятница на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Пятница 25.12.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
06:10 Пятница News. 235-я серия
06:40 Вовка и зима в тридевятом царстве
06:45 Умка на елке
06:50 Чебурашка. Секрет праздника
07:00 Приключения Паддингтона-2
09:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 8-я серия - «Хабаровск»
10:10 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 9-я серия - «Владивосток»
11:10 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
13:30 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
15:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
18:00 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
20:10 Адский шеф. Сезон 1. 19-я серия
22:50 Теперь я Босс! Сезон 8. 4-я серия - «Фастфуд»
00:00 Короче
02:30 Пятница News. 235-я серия
02:50 Черный список. Сезон 1. 8-я серия - «Тату и фаер-шоу»
03:40 Черный список. Сезон 1. 9-я серия - «Спецуборка и автосервис»
04:30 Пятница News. 235-я серия

В программе возможны изменения.









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