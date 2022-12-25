Программа МИР на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 25.12.2022
05:00 Мультфильмы
07:00 Осторожно, вирус!
07:45 Мультфильмы
08:05 Финист - Ясный сокол
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Опасно для жизни!
11:50 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди
13:30 Сердца трех. 1-я - 3-я серии
16:00 Новости
16:15 Сердца трех. 3-я - 5-я серии
18:30 Вместе
19:30 Зита и Гита
22:20 Формула любви
00:00 Вместе
01:00 Мексиканский вояж Степаныча
02:20 Наше кино. История большой любви
02:45 Музыкальная история
04:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
В программе возможны изменения.