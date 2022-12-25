Программа МИР на 25 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 25 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 25.12.2022



05:00 Мультфильмы

07:00 Осторожно, вирус!

07:45 Мультфильмы

08:05 Финист - Ясный сокол

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Опасно для жизни!

11:50 На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди

13:30 Сердца трех. 1-я - 3-я серии

16:00 Новости

16:15 Сердца трех. 3-я - 5-я серии

18:30 Вместе

19:30 Зита и Гита

22:20 Формула любви

00:00 Вместе

01:00 Мексиканский вояж Степаныча

02:20 Наше кино. История большой любви

02:45 Музыкальная история

04:10 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе возможны изменения.