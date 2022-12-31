Программа НТВ на 31 декабря 2022, телепрограмма на Новый год

Телепрограмма НТВ на 31 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 31.12.2022
03:55 Ярость. «Ярость«, 1-я и 2-я серии
05:30 Улицы разбитых фонарей 16. Снежный человек
06:15 Пёс-6. «Невидимка». «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель». «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7». «Последний из могикан». «Колобок»
08:00 Сегодня
08:20 Пёс-6. «Невидимка». «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель». «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7». «Последний из могикан». «Колобок»
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Пёс-6. «Невидимка». «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель». «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7». «Последний из могикан». «Колобок»
13:00 Сегодня
13:20 Пёс-6. «Невидимка». «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель». «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7». «Последний из могикан». «Колобок»
16:00 Сегодня
16:15 Пёс-6. «Невидимка». «Муж на час». «Конвейер «Наследство». «Веселая вдова». «Потрошитель». «Три товарища». «Палачи». «Модель». «Объект №7». «Последний из могикан». «Колобок»
18:35 Новогодний пёс
20:23 Новогодняя Маска + Аватар
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодняя Маска + Аватар
02:00 Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний
В программе возможны изменения.