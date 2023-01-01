Программа НТВ на 1 января 2023, телепрограмма на Новый год

Телепрограмма НТВ на 1 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 01.01.2023



02:00 Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний

05:05 Следствие вели...

06:25 Дед Мороз. Битва магов

08:20 У нас выигрывают!

09:20 В зоне доступа любви

10:50 Афоня

12:20 Абсурд

15:30 Новогодний миллиард

17:00 Абсурд

19:00 Сегодня

19:20 Абсурд

21:00 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3. Финал

23:45 Везёт. Дед и ночная бабочка

00:15 Везёт. Заполярный еврей

00:45 Везёт. Кинутый кидала

01:15 Везёт. Дополнительная жена

01:45 Везёт. Реликт

02:15 Везёт. Абдукция

02:45 Везёт. Призрак инспектора

03:15 Везёт. На новый круг

03:55 Против всех правил



В программе возможны изменения.