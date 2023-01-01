Программа НТВ на 1 января 2023, телепрограмма на Новый год

Телепрограмма НТВ на 1 января 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 01.01.2023
02:00 Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний
05:05 Следствие вели...
06:25 Дед Мороз. Битва магов
08:20 У нас выигрывают!
09:20 В зоне доступа любви
10:50 Афоня
12:20 Абсурд
15:30 Новогодний миллиард
17:00 Абсурд
19:00 Сегодня
19:20 Абсурд
21:00 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон. Сезон 3. Финал
23:45 Везёт. Дед и ночная бабочка
00:15 Везёт. Заполярный еврей
00:45 Везёт. Кинутый кидала
01:15 Везёт. Дополнительная жена
01:45 Везёт. Реликт
02:15 Везёт. Абдукция
02:45 Везёт. Призрак инспектора
03:15 Везёт. На новый круг
03:55 Против всех правил
В программе возможны изменения.