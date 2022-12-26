Программа передач, ТВ программа на 26 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 26 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 26.12.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
19:50 Пусть говорят. Большой астрологический прогноз на 2023 год
21:00 Время
21:45 «Казанова в России». 9-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. 2023: Наше будущее
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дама с собачкой. 9-я серия
22:10 Дама с собачкой. 10-я серия
23:15 Бесогон ТВ
00:10 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:25 Китайский Новый год
04:10 Личное дело. 25-я серия
ТВЦ
05:00 Закон и порядок
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:05 Плохая дочь. 1-я серия
09:14 Плохая дочь. 2-я серия
10:00 Станислав Говорухин. Он много знал о любви
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я серия
12:44 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия
13:40 Мой герой. Людмила Чурсина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Женская логика. 1-я серия
16:00 Женская логика. 2-я серия
17:00 Звезды против хирургов
17:50 События
18:10 Жена Робинзона. 1-я - 4-я серии
20:10 Девушка с косой
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. События-2022
23:00 Знак качества. Салаты
23:55 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди
01:25 Петровка, 38
01:40 Наталья Крачковская. И меня вылечат!
02:20 Звезды против хирургов
03:00 Документальный фильм
03:40 Документальный фильм
04:20 Развлекательная программа
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Банда
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Кредит доверия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Компромат», 1-я и 2-я серии. «Камень», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Компромат», 1-я и 2-я серии. «Камень», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 «Агентство «Справедливость». 1-я серия
21:00 «Агентство «Справедливость». 2-я серия
22:00 Пёс-6. «Снегурочка», «Пассажир»
23:45 Сегодня в Москве
00:05 Пёс-4. «Доставка», «Прямой в челюсть»
02:20 Ярость. «Пиковая дама», 1-я и 2-я серии
03:35 Ярость. «Последняя схватка», 1-я серия
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Соблазн
5 канал
05:00 Известия
05:30 Море. Горы. Керамзит. 5-я - 8-я серии
08:35 Настоятель
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:25 Настоятель
11:05 Настоятель-2
13:00 Известия
13:25 Условный мент-2. Водопроводчик
14:20 Условный мент-2. Леди Джаз
15:15 Условный мент-3. Бытовой конфликт
16:05 Условный мент-3. Смерть Тельцова
16:55 Условный мент-3. Агентство Алиби
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Агентство Алиби
18:20 Условный мент-3. Черная метка
19:10 След. Настоящий полковник
20:00 След. Алекс
20:45 След. Темница для Деда Мороза
21:35 След. Крампус
22:25 Великолепная пятёрка-5. Расскажи, Снегурочка
23:10 Великолепная пятёрка-2. Надводная охота
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Месть елок
01:20 След. Тотальная слежка
01:55 След. На безрыбье
02:35 След. Ария механического соловья
03:15 Детективы. Веер мести
03:40 Детективы. Ночная лихорадка
04:10 Детективы. Ячейка общества
04:35 Детективы. Дон Жуан с Фабричной
Домашний
04:45 Нотариус. 19-я и 20-я серии
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
06:35 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»
13:10 Порча. В огне
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Незабытая любовь
14:50 Венец творения. 1-я - 4-я серии
19:00 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Камень утраты». «Голоса»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Незабытая любовь
01:05 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»
01:55 От ненависти до любви. 21-я серия
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 5-я серия
05:50 Открытый микрофон. 6-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия
07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
09:00 Отпуск. 1-я - 12-я серии
15:00 Жуки. 1-я - 10-я серии
20:00 Жуки. Сезон 3. 45-я серия
20:30 Жуки. Сезон 3. 46-я серия
21:00 Пьяная фирма. 1-я серия
22:05 ХБ. 10-я серия - «Микрофон»
22:35 ХБ. 11-я серия
23:00 Влюбись, если сможешь. 45-я серия
00:30 Такое кино. 432-я серия
01:05 Импровизация. Сезон 4. 90-я - 92-я серии
03:30 Comedy Баттл. 11-я серия
04:20 Comedy Баттл. 12-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 8. 76-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 8. 77-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 24-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 41-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 69-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 72-я серия
06:35 Ералаш. Сезон 1. 73-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 75-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 78-я серия
07:00 Ералаш. Сезон 1. 81-я серия
07:05 Ералаш. Сезон 1. 83-я серия
07:15 Ералаш. Сезон 1. 84-я серия
07:20 Драконы и всадники Олуха
08:40 Детектив Финник. 1-я и 2-я серии
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 7. 1-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 8. 17-я серия
10:00 Уральские пельмени. #нелегкийвыбор
10:30 Стой! Или моя мама будет стрелять
12:15 Моя ужасная няня
14:10 Моя ужасная няня-2
16:20 Лысый нянька. Спецзадание
18:20 Тайная жизнь домашних животных-2
20:00 Елки
21:50 Ёлки-2
23:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 42-я серия
00:55 Маска. Танцы. 12-я серия
02:40 Маска. Танцы. За кадром. 13-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 6. 25-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 6. 26-я серия
Матч ТВ
05:00 Неизведанная хоккейная Россия
05:30 Территория спорта
06:00 Профессиональный бокс. А. Шахназарян - И. Галиатано
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Вертрила - Л.П. Терра
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 География спорта. Вершина Теи
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Спортивный дайджест
15:50 Новости
15:55 Громко
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Трактор» (Челябинск). Прямой эфир
19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпионов. Прямая трансляция из Москвы
00:05 Специальный репортаж
00:25 Все на Матч!
01:05 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Вертрила - Л.П. Терра
02:10 Новости
02:15 Конор Макгрегор. Печально известный
04:05 Матч! Парад
04:35 Футбол на все времена
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Малыш на драйве
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Документальный спецпроект
00:30 Человек-паук: Возвращение домой
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:30 Тайны Чапман
Звезда
04:45 Смерть шпионам. Ударная волна. 3-я и 4-я серии
06:30 26 декабря - День войсковой ПВО
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Большая перемена. 1-я серия
10:40 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Каменская. Стечение обстоятельств
15:00 Военные новости
15:05 Каменская. Стечение обстоятельств
15:40 Каменская. Игра на чужом поле
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морская авиация. Ударная сила океанов. Фильм 1-й
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Кто придумал СССР
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Бармен из «Золотого якоря«
00:50 Большая перемена. 1-я серия
01:55 Гагарин
02:25 Выбор Филби
02:55 Каменская. Стечение обстоятельств
04:40 Каменская. Игра на чужом поле
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Архангельское
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Анатолий Кони
07:30 Новости культуры
07:35 Запечатленное время. Волшебное пламя
08:00 Голливуд Страны Советов. «Звезда Любови Орловой». Рассказывает Мария Миронова
08:20 Волга-Волга
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Концерт в честь артиста. Юбилейный вечер Аркадия Райкина». Ведущие Михаил Ширвиндт, Сергей Урсуляк. 1987
12:35 Люди и манекены. 1-я серия
13:55 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
14:05 Линия жизни. Народные артисты СССР. Владимир Минин
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Линия жизни. Народные артисты СССР. Людмила Чурсина
17:20 2022 год. Юбилейный концерт к 90-летию Родиона Щедрина
18:45 «Девчата». Фигуры может и нет, а характер - налицо!»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Линия жизни. Наталья Варлей
21:00 По следам сирийских мудрецов. 3D-археология
21:40 Первая студия. 1-я серия
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Концерт в честь артиста. Юбилейный вечер Аркадия Райкина». Ведущие Михаил Ширвиндт, Сергей Урсуляк. 1987
01:10 Люди и манекены. 1-я серия
02:30 Запечатленное время. Волшебное пламя
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»
06:00 Пятница News. 234-я серия
06:30 Кондитер. Сезон 5. 15-я серия - «Торт «Мадагаскар» для Романа Каграманова и Евгения Ершова»
08:00 Приключения Паддингтона
09:50 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор»
12:00 Пятый элемент
14:50 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия
21:10 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
23:30 Умный дом. Сезон 4. 6-я серия
00:10 Блэйд-2
02:10 Пятница News. 234-я серия
02:40 Древние. Сезон 4. 1-я серия
03:20 Древние. Сезон 4. 2-я серия
04:00 Пятница News. 235-я серия
04:20 Зовите шефа. Сезон 1. 5-я серия - «Москва. Бархат»
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:55 Мультфильмы
06:10 Ягуар
07:50 Француз
09:45 Двенадцать стульев
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Двенадцать стульев
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Тариф Новогодний
00:10 На крючке!
01:35 Красотки
03:05 Наше кино. История большой любви
03:30 Сердца четырех
Время начала передач - московское.