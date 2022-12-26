Программа передач, ТВ программа на 26 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на понедельник 26 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 26.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

19:50 Пусть говорят. Большой астрологический прогноз на 2023 год

21:00 Время

21:45 «Казанова в России». 9-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. 2023: Наше будущее

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дама с собачкой. 9-я серия

22:10 Дама с собачкой. 10-я серия

23:15 Бесогон ТВ

00:10 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:25 Китайский Новый год

04:10 Личное дело. 25-я серия



ТВЦ



05:00 Закон и порядок

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:05 Плохая дочь. 1-я серия

09:14 Плохая дочь. 2-я серия

10:00 Станислав Говорухин. Он много знал о любви

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я серия

12:44 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия

13:40 Мой герой. Людмила Чурсина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Женская логика. 1-я серия

16:00 Женская логика. 2-я серия

17:00 Звезды против хирургов

17:50 События

18:10 Жена Робинзона. 1-я - 4-я серии

20:10 Девушка с косой

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. События-2022

23:00 Знак качества. Салаты

23:55 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди

01:25 Петровка, 38

01:40 Наталья Крачковская. И меня вылечат!

02:20 Звезды против хирургов

03:00 Документальный фильм

03:40 Документальный фильм

04:20 Развлекательная программа



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Банда

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Кредит доверия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Компромат», 1-я и 2-я серии. «Камень», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Компромат», 1-я и 2-я серии. «Камень», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 «Агентство «Справедливость». 1-я серия

21:00 «Агентство «Справедливость». 2-я серия

22:00 Пёс-6. «Снегурочка», «Пассажир»

23:45 Сегодня в Москве

00:05 Пёс-4. «Доставка», «Прямой в челюсть»

02:20 Ярость. «Пиковая дама», 1-я и 2-я серии

03:35 Ярость. «Последняя схватка», 1-я серия

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Соблазн



5 канал



05:00 Известия

05:30 Море. Горы. Керамзит. 5-я - 8-я серии

08:35 Настоятель

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:25 Настоятель

11:05 Настоятель-2

13:00 Известия

13:25 Условный мент-2. Водопроводчик

14:20 Условный мент-2. Леди Джаз

15:15 Условный мент-3. Бытовой конфликт

16:05 Условный мент-3. Смерть Тельцова

16:55 Условный мент-3. Агентство Алиби

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Агентство Алиби

18:20 Условный мент-3. Черная метка

19:10 След. Настоящий полковник

20:00 След. Алекс

20:45 След. Темница для Деда Мороза

21:35 След. Крампус

22:25 Великолепная пятёрка-5. Расскажи, Снегурочка

23:10 Великолепная пятёрка-2. Надводная охота

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Месть елок

01:20 След. Тотальная слежка

01:55 След. На безрыбье

02:35 След. Ария механического соловья

03:15 Детективы. Веер мести

03:40 Детективы. Ночная лихорадка

04:10 Детективы. Ячейка общества

04:35 Детективы. Дон Жуан с Фабричной



Домашний



04:45 Нотариус. 19-я и 20-я серии

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

06:35 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»

13:10 Порча. В огне

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Незабытая любовь

14:50 Венец творения. 1-я - 4-я серии

19:00 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Камень утраты». «Голоса»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Незабытая любовь

01:05 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»

01:55 От ненависти до любви. 21-я серия

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 5-я серия

05:50 Открытый микрофон. 6-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия

07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

09:00 Отпуск. 1-я - 12-я серии

15:00 Жуки. 1-я - 10-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 45-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 46-я серия

21:00 Пьяная фирма. 1-я серия

22:05 ХБ. 10-я серия - «Микрофон»

22:35 ХБ. 11-я серия

23:00 Влюбись, если сможешь. 45-я серия

00:30 Такое кино. 432-я серия

01:05 Импровизация. Сезон 4. 90-я - 92-я серии

03:30 Comedy Баттл. 11-я серия

04:20 Comedy Баттл. 12-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 8. 78-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 8. 76-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 8. 77-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 24-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 41-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 69-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 72-я серия

06:35 Ералаш. Сезон 1. 73-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 75-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 78-я серия

07:00 Ералаш. Сезон 1. 81-я серия

07:05 Ералаш. Сезон 1. 83-я серия

07:15 Ералаш. Сезон 1. 84-я серия

07:20 Драконы и всадники Олуха

08:40 Детектив Финник. 1-я и 2-я серии

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 7. 1-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 8. 17-я серия

10:00 Уральские пельмени. #нелегкийвыбор

10:30 Стой! Или моя мама будет стрелять

12:15 Моя ужасная няня

14:10 Моя ужасная няня-2

16:20 Лысый нянька. Спецзадание

18:20 Тайная жизнь домашних животных-2

20:00 Елки

21:50 Ёлки-2

23:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 42-я серия

00:55 Маска. Танцы. 12-я серия

02:40 Маска. Танцы. За кадром. 13-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 6. 16-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 6. 25-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 6. 26-я серия



Матч ТВ



05:00 Неизведанная хоккейная Россия

05:30 Территория спорта

06:00 Профессиональный бокс. А. Шахназарян - И. Галиатано

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Вертрила - Л.П. Терра

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 География спорта. Вершина Теи

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Спортивный дайджест

15:50 Новости

15:55 Громко

16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Трактор» (Челябинск). Прямой эфир

19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпионов. Прямая трансляция из Москвы

00:05 Специальный репортаж

00:25 Все на Матч!

01:05 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Вертрила - Л.П. Терра

02:10 Новости

02:15 Конор Макгрегор. Печально известный

04:05 Матч! Парад

04:35 Футбол на все времена



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Малыш на драйве

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Документальный спецпроект

00:30 Человек-паук: Возвращение домой

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:30 Тайны Чапман



Звезда



04:45 Смерть шпионам. Ударная волна. 3-я и 4-я серии

06:30 26 декабря - День войсковой ПВО

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Большая перемена. 1-я серия

10:40 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Каменская. Стечение обстоятельств

15:00 Военные новости

15:05 Каменская. Стечение обстоятельств

15:40 Каменская. Игра на чужом поле

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морская авиация. Ударная сила океанов. Фильм 1-й

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Кто придумал СССР

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Бармен из «Золотого якоря«

00:50 Большая перемена. 1-я серия

01:55 Гагарин

02:25 Выбор Филби

02:55 Каменская. Стечение обстоятельств

04:40 Каменская. Игра на чужом поле



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Архангельское

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Анатолий Кони

07:30 Новости культуры

07:35 Запечатленное время. Волшебное пламя

08:00 Голливуд Страны Советов. «Звезда Любови Орловой». Рассказывает Мария Миронова

08:20 Волга-Волга

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Концерт в честь артиста. Юбилейный вечер Аркадия Райкина». Ведущие Михаил Ширвиндт, Сергей Урсуляк. 1987

12:35 Люди и манекены. 1-я серия

13:55 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

14:05 Линия жизни. Народные артисты СССР. Владимир Минин

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Линия жизни. Народные артисты СССР. Людмила Чурсина

17:20 2022 год. Юбилейный концерт к 90-летию Родиона Щедрина

18:45 «Девчата». Фигуры может и нет, а характер - налицо!»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Линия жизни. Наталья Варлей

21:00 По следам сирийских мудрецов. 3D-археология

21:40 Первая студия. 1-я серия

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Концерт в честь артиста. Юбилейный вечер Аркадия Райкина». Ведущие Михаил Ширвиндт, Сергей Урсуляк. 1987

01:10 Люди и манекены. 1-я серия

02:30 Запечатленное время. Волшебное пламя

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»

06:00 Пятница News. 234-я серия

06:30 Кондитер. Сезон 5. 15-я серия - «Торт «Мадагаскар» для Романа Каграманова и Евгения Ершова»

08:00 Приключения Паддингтона

09:50 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор»

12:00 Пятый элемент

14:50 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 20-я серия

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 22-я серия

21:10 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

23:30 Умный дом. Сезон 4. 6-я серия

00:10 Блэйд-2

02:10 Пятница News. 234-я серия

02:40 Древние. Сезон 4. 1-я серия

03:20 Древние. Сезон 4. 2-я серия

04:00 Пятница News. 235-я серия

04:20 Зовите шефа. Сезон 1. 5-я серия - «Москва. Бархат»



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:55 Мультфильмы

06:10 Ягуар

07:50 Француз

09:45 Двенадцать стульев

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Двенадцать стульев

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Тариф Новогодний

00:10 На крючке!

01:35 Красотки

03:05 Наше кино. История большой любви

03:30 Сердца четырех



Время начала передач - московское.



















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