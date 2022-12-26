Программа Россия 1 на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на 26.12.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. 2023: Наше будущее

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дама с собачкой. 9-я серия

22:10 Дама с собачкой. 10-я серия

23:15 Бесогон ТВ

00:10 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:25 Китайский Новый год

04:10 Личное дело. 25-я серия



В программе возможны изменения.