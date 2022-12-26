Программа ТВЦ на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 26.12.2022



05:00 Закон и порядок

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:05 Плохая дочь. 1-я серия

09:14 Плохая дочь. 2-я серия

10:00 Станислав Говорухин. Он много знал о любви

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я серия

12:44 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия

13:40 Мой герой. Людмила Чурсина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Женская логика. 1-я серия

16:00 Женская логика. 2-я серия

17:00 Звезды против хирургов

17:50 События

18:10 Жена Робинзона. 1-я - 4-я серии

20:10 Девушка с косой

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. События-2022

23:00 Знак качества. Салаты

23:55 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди

01:25 Петровка, 38

01:40 Наталья Крачковская. И меня вылечат!

02:20 Звезды против хирургов

03:00 Документальный фильм

03:40 Документальный фильм

04:20 Развлекательная программа



В программе возможны изменения.