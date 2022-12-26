Программа ТВЦ на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 26.12.2022
05:00 Закон и порядок
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:05 Плохая дочь. 1-я серия
09:14 Плохая дочь. 2-я серия
10:00 Станислав Говорухин. Он много знал о любви
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Детектив на миллион. Оборотень. 1-я серия
12:44 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия
13:40 Мой герой. Людмила Чурсина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Женская логика. 1-я серия
16:00 Женская логика. 2-я серия
17:00 Звезды против хирургов
17:50 События
18:10 Жена Робинзона. 1-я - 4-я серии
20:10 Девушка с косой
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. События-2022
23:00 Знак качества. Салаты
23:55 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди
01:25 Петровка, 38
01:40 Наталья Крачковская. И меня вылечат!
02:20 Звезды против хирургов
03:00 Документальный фильм
03:40 Документальный фильм
04:20 Развлекательная программа
В программе возможны изменения.