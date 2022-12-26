Программа НТВ на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 26.12.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Банда

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Кредит доверия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Компромат», 1-я и 2-я серии. «Камень», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Компромат», 1-я и 2-я серии. «Камень», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 «Агентство «Справедливость». 1-я серия

21:00 «Агентство «Справедливость». 2-я серия

22:00 Пёс-6. «Снегурочка», «Пассажир»

23:45 Сегодня в Москве

00:05 Пёс-4. «Доставка», «Прямой в челюсть»

02:20 Ярость. «Пиковая дама», 1-я и 2-я серии

03:35 Ярость. «Последняя схватка», 1-я серия

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Соблазн



В программе возможны изменения.