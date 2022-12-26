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Программа НТВ на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день



Телепрограмма НТВ на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач НТВ 26.12.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Банда
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Кредит доверия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Компромат», 1-я и 2-я серии. «Камень», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Компромат», 1-я и 2-я серии. «Камень», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 «Агентство «Справедливость». 1-я серия
21:00 «Агентство «Справедливость». 2-я серия
22:00 Пёс-6. «Снегурочка», «Пассажир»
23:45 Сегодня в Москве
00:05 Пёс-4. «Доставка», «Прямой в челюсть»
02:20 Ярость. «Пиковая дама», 1-я и 2-я серии
03:35 Ярость. «Последняя схватка», 1-я серия
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Соблазн

В программе возможны изменения.









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