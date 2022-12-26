Программа 5 канала на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 26.12.2022



05:00 Известия

05:30 Море. Горы. Керамзит. 5-я - 8-я серии

08:35 Настоятель

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:25 Настоятель

11:05 Настоятель-2

13:00 Известия

13:25 Условный мент-2. Водопроводчик

14:20 Условный мент-2. Леди Джаз

15:15 Условный мент-3. Бытовой конфликт

16:05 Условный мент-3. Смерть Тельцова

16:55 Условный мент-3. Агентство Алиби

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Агентство Алиби

18:20 Условный мент-3. Черная метка

19:10 След. Настоящий полковник

20:00 След. Алекс

20:45 След. Темница для Деда Мороза

21:35 След. Крампус

22:25 Великолепная пятёрка-5. Расскажи, Снегурочка

23:10 Великолепная пятёрка-2. Надводная охота

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Месть елок

01:20 След. Тотальная слежка

01:55 След. На безрыбье

02:35 След. Ария механического соловья

03:15 Детективы. Веер мести

03:40 Детективы. Ночная лихорадка

04:10 Детективы. Ячейка общества

04:35 Детективы. Дон Жуан с Фабричной



В программе возможны изменения.