Программа 5 канала на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 26.12.2022
05:00 Известия
05:30 Море. Горы. Керамзит. 5-я - 8-я серии
08:35 Настоятель
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:25 Настоятель
11:05 Настоятель-2
13:00 Известия
13:25 Условный мент-2. Водопроводчик
14:20 Условный мент-2. Леди Джаз
15:15 Условный мент-3. Бытовой конфликт
16:05 Условный мент-3. Смерть Тельцова
16:55 Условный мент-3. Агентство Алиби
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Агентство Алиби
18:20 Условный мент-3. Черная метка
19:10 След. Настоящий полковник
20:00 След. Алекс
20:45 След. Темница для Деда Мороза
21:35 След. Крампус
22:25 Великолепная пятёрка-5. Расскажи, Снегурочка
23:10 Великолепная пятёрка-2. Надводная охота
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Месть елок
01:20 След. Тотальная слежка
01:55 След. На безрыбье
02:35 След. Ария механического соловья
03:15 Детективы. Веер мести
03:40 Детективы. Ночная лихорадка
04:10 Детективы. Ячейка общества
04:35 Детективы. Дон Жуан с Фабричной
В программе возможны изменения.