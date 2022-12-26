Программа Домашний на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 26.12.2022
04:45 Нотариус. 19-я и 20-я серии
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
06:35 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»
13:10 Порча. В огне
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Незабытая любовь
14:50 Венец творения. 1-я - 4-я серии
19:00 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Камень утраты». «Голоса»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Незабытая любовь
01:05 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»
01:55 От ненависти до любви. 21-я серия
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
В программе возможны изменения.