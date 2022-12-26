Программа Домашний на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 26.12.2022



04:45 Нотариус. 19-я и 20-я серии

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

06:35 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»

13:10 Порча. В огне

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Незабытая любовь

14:50 Венец творения. 1-я - 4-я серии

19:00 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Камень утраты». «Голоса»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Незабытая любовь

01:05 Понять. Простить. «Кто я?». «Идеальный брак»

01:55 От ненависти до любви. 21-я серия

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



В программе возможны изменения.