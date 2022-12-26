Программа ТНТ на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 26.12.2022



05:00 Открытый микрофон. 5-я серия

05:50 Открытый микрофон. 6-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия

07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

09:00 Отпуск. 1-я - 12-я серии

15:00 Жуки. 1-я - 10-я серии

20:00 Жуки. Сезон 3. 45-я серия

20:30 Жуки. Сезон 3. 46-я серия

21:00 Пьяная фирма. 1-я серия

22:05 ХБ. 10-я серия - «Микрофон»

22:35 ХБ. 11-я серия

23:00 Влюбись, если сможешь. 45-я серия

00:30 Такое кино. 432-я серия

01:05 Импровизация. Сезон 4. 90-я - 92-я серии

03:30 Comedy Баттл. 11-я серия

04:20 Comedy Баттл. 12-я серия



В программе возможны изменения.