Программа Матч ТВ на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 26.12.2022



05:00 Неизведанная хоккейная Россия

05:30 Территория спорта

06:00 Профессиональный бокс. А. Шахназарян - И. Галиатано

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Вертрила - Л.П. Терра

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 География спорта. Вершина Теи

13:50 Футбол на все времена

14:20 Новости

14:25 Спортивный дайджест

15:50 Новости

15:55 Громко

16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Трактор» (Челябинск). Прямой эфир

19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпионов. Прямая трансляция из Москвы

00:05 Специальный репортаж

00:25 Все на Матч!

01:05 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Вертрила - Л.П. Терра

02:10 Новости

02:15 Конор Макгрегор. Печально известный

04:05 Матч! Парад

04:35 Футбол на все времена



В программе возможны изменения.