Программа Матч ТВ на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 26.12.2022
05:00 Неизведанная хоккейная Россия
05:30 Территория спорта
06:00 Профессиональный бокс. А. Шахназарян - И. Галиатано
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Вертрила - Л.П. Терра
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 География спорта. Вершина Теи
13:50 Футбол на все времена
14:20 Новости
14:25 Спортивный дайджест
15:50 Новости
15:55 Громко
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Трактор» (Челябинск). Прямой эфир
19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бильярд. BetBoom Лига Чемпионов. Прямая трансляция из Москвы
00:05 Специальный репортаж
00:25 Все на Матч!
01:05 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Вертрила - Л.П. Терра
02:10 Новости
02:15 Конор Макгрегор. Печально известный
04:05 Матч! Парад
04:35 Футбол на все времена
В программе возможны изменения.