Программа РЕН ТВ на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ 26.12.2022



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Малыш на драйве

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Документальный спецпроект

00:30 Человек-паук: Возвращение домой

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:30 Тайны Чапман



В программе возможны изменения.