Программа Звезда на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 26.12.2022



04:45 Смерть шпионам. Ударная волна. 3-я и 4-я серии

06:30 26 декабря - День войсковой ПВО

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Большая перемена. 1-я серия

10:40 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Каменская. Стечение обстоятельств

15:00 Военные новости

15:05 Каменская. Стечение обстоятельств

15:40 Каменская. Игра на чужом поле

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морская авиация. Ударная сила океанов. Фильм 1-й

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Кто придумал СССР

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Бармен из «Золотого якоря«

00:50 Большая перемена. 1-я серия

01:55 Гагарин

02:25 Выбор Филби

02:55 Каменская. Стечение обстоятельств

04:40 Каменская. Игра на чужом поле



В программе возможны изменения.