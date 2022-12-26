Программа Звезда на 26 декабря 2022, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 26 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 26.12.2022
04:45 Смерть шпионам. Ударная волна. 3-я и 4-я серии
06:30 26 декабря - День войсковой ПВО
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Большая перемена. 1-я серия
10:40 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Каменская. Стечение обстоятельств
15:00 Военные новости
15:05 Каменская. Стечение обстоятельств
15:40 Каменская. Игра на чужом поле
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морская авиация. Ударная сила океанов. Фильм 1-й
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Кто придумал СССР
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Бармен из «Золотого якоря«
00:50 Большая перемена. 1-я серия
01:55 Гагарин
02:25 Выбор Филби
02:55 Каменская. Стечение обстоятельств
04:40 Каменская. Игра на чужом поле
В программе возможны изменения.